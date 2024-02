L’actrice Anamaria Marinca rejoint le jury du Festival du film méditerranéen d’Annaba

La ville d’Annaba s’apprête à accueillir la quatrième édition du festival du film méditerranéen, qui se tiendra du 20 au 30 avril 2024, au niveau du théâtre régional Azzedine-Medjoubi et dans d’autres structures culturelles de cette wilaya.

Le commissariat du festival a annoncé le retour de cet événement après son annulation, en novembre 2023. Une décision du ministère de la Culture et des Arts en solidarité avec le peuple palestinien.

L’actrice roumaine Anamaria Marinca prochainement à Annaba pour le festival du film méditerranéen

L’événement programmé pour le mois d’avril sera marqué par la présentation de nouvelles productions cinématographiques, réalisées en 2024 et verra la projection de plus de 70 films, entre longs et courts métrages et films documentaires. Des Masterclass et des formations seront également organisées dans le cadre de cet événement.

Par ailleurs, cette 4ᵉ édition sera marquée par la présence de nombreuses célébrités et d’un jury de renom. À l’instar de l’actrice roumaine, Anamaria Marinca, qui a précédemment remporté le « Bafta » de la meilleure actrice, et qui a décidé d’intégrer le jury du festival du film méditerranéen d’Annaba, présidé par le réalisateur et scénariste Nuri Bilge Ceylan.

Qui est l’actrice Anamaria Marinca ?

Au théâtre comme au cinéma, cette actrice d’origine roumaine s’est distinguée depuis les débuts de sa carrière. Elle compte, en son actif, de nombreux titres et trophées. Dont le Bafta de la meilleure actrice qui lui a été attribué par le British Academy Television Award. Mais aussi, le prix de « la Royal Télévision Society » et le prix du « Festival de télévision de Monte-Carlo ».

Par ailleurs, Anamaria Marinca fait partie du casting du film « L’Homme sans âge » de Francis Ford Coppola et elle est l’un des personnages principaux du film « 4 mois, 3 semaines, 2 jours », qui a remporté la Palme d’Or du festival de Cannes, en 2007.

Au sujet de son intégration du jury du festival du film méditerranéen d’Annaba, la comédienne se dit heureuse de visiter pour la première fois l’Algérie grâce à cet événement du bassin méditerranéen.

