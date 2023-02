L’acteur Salah Aougrout remercie Tebboune et le public algérien

Après une absence de deux ans pour des soins suite à un cancer, Salah Aougrout, l’acteur et artiste algérien, est enfin de retour en Algérie, depuis le samedi passé. Les réactions des Algériens qui attendaient avec impatience la venue de l’acteur, ne cessent de pleuvoir.

C’est dans ce sens que l’artiste et acteur, connu sous le nom de Souilah, a remercié dimanche soir le public algérien et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, après son retour de France, où il se faisait soigner suite à une grave maladie.

Et c’est via un message de gratitude publié sur la Facebook officielle que ce dernier a écrit : « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu. Il poursuit en remerciant du fond du cœur, précisant que le mot remerciement ne suffit pas, et exprimant aussi son extrême reconnaissance pour le soutien et les prières.

Pour conclure son message, l’acteur algérien Salah Aougrout a adressé des « remerciements particuliers » au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en disant « merci monsieur le Président. »

Souilah annonce son retour en Algérie via un live publié par Irban

Pour rappel, Salah Aougrout a été transféré à l’étranger, il y’a de cela deux ans pour des soins médicaux.

Et c’est un live avec un membre de sa famille surnommé Irban, célèbre animateur radio, que Souilah a annoncé son retour en Algérie avec enthousiasme. Cette nouvelle a ravi les admirateurs de l’artiste qui attendent avec impatience son retour au pays. En effet, cette vidéo n’a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux, commentant et rappelant le talent de l’acteur et son apport au cinéma algérien.

Dans cette vidéo en question, annonçant le retour de Salah Aougrout en Algérie, ce dernier a exprimé son engouement par rapport à ce retour. Affirmant avec émotion aussi : « Mon pays et le peuple algérien me manquent beaucoup ».

Pour conclure, il a tenu à rassurer les Algériens en donnant des nouvelles assez positives sur son état de santé qui était assez inquiétant à un moment donné. Il révèle que malgré une passe assez difficile, il se sent mieux, prêt à rentrer chez lui.