L’acteur franco-algérien Tahar Rahim présidera les César 2023

Ce jeudi, les organisateur ont annoncé que l’acteur franco-algérien Tahar Rahim présidera la 48e édition des César qui aura lieu le 24 février à l’Olympia. L’Académie des César et Canal+ ont diffusé un communiqué commun dans lequel ils décrivent Tahar comme un acteur « qui a mené sa carrière avec finesse, s’orientant vers des personnages riches, divers et complexes, et des expériences nouvelles ».

Pour rappel, l’acteur est familier avec cette cérémonie. Il a en effet remporté le prix du meilleur acteur et de l’acteur le plus prometteur en 2010 pour sa performance révolutionnaire dans Le Prophète de Jacques Audiard.

L’acteur de 41 ans s’est forgé une carrière aux rôles variés qui lui permet à présent d’être légitime pour de telles cérémonies.

Qui est Tahar Rahim, cet acteur franco-algérien à succès ?

Tahar Rahim est un acteur de nationalité franco-algérienne. Il est né à Belfort, le 4 juillet 1981.

L’acteur est issu d’une famille nombreuse de dix enfants. Son père, était professeur de langue arabe à Oran, une ville algérienne mais a tout quitté pour devenir ouvrier en France.

L’acteur explique le choix fait par ses parents, dans une interview accordée à Marie Claire, un média français. Il affirme : « S’ils ont émigré en France, c’était pour nous, plus tard, pour que l’on accède à des conditions de vie meilleures, aux études supérieures, à de bons métiers. »

Tahar s’est essayé à plusieurs domaines avant de toucher à l’acting. Il s’est dans un premier temps orienté vers des études de sport et l’informatique puis s’est tout naturellement tourné vers le cinéma. Il part donc faire des études de cinéma à Montpellier, ou il tourne dans « Tahar l’étudiant », et c’est là qu’il est remarqué, grâce à un jeu d’acteur qui se démarquait.

Déterminé à devenir acteur, il part à Paris. Tahar Rahim a fait fureur dès ses débuts grâce à son rôle dans « Le Prophète ». Dès son premier grand rôle en 2009 dans Un Prophète, il obtient le Grand Prix du Jury au Festival de Cannes et Meilleur film aux César. Avec son interprétation il remporte le César du Meilleur espoir masculin et du Meilleur acteur.

Sa carrière prend, à partir de là une dimension internationale. Il tourne dans des films français mais aussi hollywoodien, en passant par des séries Netflix ce qui lui vaut un succès reconnu de tous à savoir que l’acteur ne compte pas moins de 8 récompenses à son actif, et 18 nominations.