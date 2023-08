L’acteur français Dany Boon, un héritier méconnu du corsaire algérien Rais Hamidou ?

L’acteur français Dany Boon, connu pour ses prestations dans de nombreux films à succès, aurait une histoire fascinante qui remonte aux mers agitées de la piraterie. Dany, de son vrai prénom Daniel, serait l’héritier insoupçonné d’une lignée de marins audacieux d’origine algérienne qui remonterait jusqu’au héro national « Rais Hamidou ».

Si le nom d’emprunt Boon évoque le folklore américain, c’est qu’il est un hommage subtil à la passion de l’acteur pour Daniel Boon, trappeur américain populaire. C’est son vrai nom de famille qui relie l’acteur et comédien au célèbre corsaire algérien.

Dany Boon, né Daniel Farid Hamidou, de son vrai nom, est le fils d’Ahmed Hamidou, expatrié algérien né en 1930 en Algérie (Kabylie plus précisément) et de Danièle Ducatel. Dany partage ainsi le meme nom que l’illustre pirate algérien qui a écumé les mers au 19ᵉ siècle.

« Son vrai nom à Dany, c’est pas Boon, c’est Hamidou. Il est d’origine kabyle… Et en Algérie, ce nom Hamidou, c’est celui d’un héro national dont l’humoriste est un descendant direct, Hamidou Ben Ali, surnommé « Rais Hamidou« ». explique le journaliste Florian Gazan à l’antenne de RTL France ce 18 aout.

Rais Hamidou, une figure forte de l’âge d’or de la piraterie algérienne

Hamidou Ben Ali, surnommé Raïs Hamidou, était un corsaire intrépide et visionnaire algérien, s’emparant de plus de 200 navires au cours de sa vie. Avec sa bravoure et son sens stratégique, il a dirigé la flotte algérienne, naviguant à travers la Méditerranée et l’océan Atlantique pour s’enrichir grâce à des victoires éclatantes contre des navires grecs, tunisiens, portugais et même américains.

Malheureusement, la destinée de Raïs Hamidou a été scellée par une rencontre inattendue avec un navire américain. Touché de plein fouet par un boulet de canon, il est jeté par-dessus bord par son équipage, respectant sa propre volonté de ne pas tomber entre les mains de l’ennemi. À 45 ans à peine, il entre dans la légende algérienne et devient ainsi un symbole de résilience et de force. Sa statue trône fièrement en plein centre d’Alger.