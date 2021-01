L’acteur algérien Reghis fait de grosses révélations

Mohamed Reghis, l’acteur algérien qui ne cesse de faire agiter les réseaux sociaux avec ses anecdotes humoristiques, crée encore une polémique, à travers ses déclarations révélatrices des raisons de ses conduites parfois étranges.

Plusieurs interactions se sont établies sur les réseaux sociaux notamment Facebook et Instagrame, portant sur les nouvelles déclarations des acteurs, influenceurs et youtubeurs notamment d’origine algérienne. Mohamed Reghis quant à lui, a fait marquer fermement sa présence sur la scène artistique à travers des propos aussi drôles qu’intrigants.

Cependant, lors d’une émission télévisée sur le plateau d’Ennahar TV, Reghis répond d’une manière très directe à la question qu’on lui pose à propos du buzz qu’il crée souvent. Il avoue l’avoir fait avec conscience et même planification. Il dit avoir éveillé des polémiques exprès notamment dans ses débuts de carrière.

Pourquoi une telle conduite?

Mohamed Reghis, déclare estime qu’il choisi la bonne manière pour faire parler de lui, un simple propos de sa part et les réseaux sociaux s’occupent de faire circuler l’information. Par ailleurs, il affirme qu’il n’est pas stupide « Je suis diplômé en Science Po et j’étais à l’étranger durant toute mam vie. Ma femme est une grande journaliste et je suis le père d’une fille ». Cette révélation, stipule que l’acteur algérien, sait où il met les pieds, il choisi l’art et la manière de se faire un nom tout en gardant certaines limites infranchissables, selon lui.