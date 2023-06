L’achat de logements en ligne désormais possible chez la CNEP-banque

Dans une déclaration à l’APS, Samir Tamrabet, DG de la Caisse Nationale d’Épargne et de Prévoyance a mis en avant le coté direct offert par la plateforme, soulignant que tous les dossiers seront traités et que la vente des logements se fera de manière transparente. De plus, il a noté que les logements non vendus via la plateforme électronique seront disponibles à la vente directe, pour optimiser la liquidation des actifs immobiliers et générer des plus-values à réinsérer dans d’autres projets.

En ce qui concerne les activités immobilières, la CNEP-Banque vise une restructuration totale du service en vue de détacher ces dernières de celles de la banque, afin de créer une grande promotion immobilière. L’entreprise en question se chargera de la réalisation de projets de logements, de la construction à la vente.