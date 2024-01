Lacement officiel de la marque de véhicules JMC dès ce mercredi

Le distributeur de JMC en Algérie, JMC Motors Algérie, a annoncé que le lancement officiel de la marque aurait lieu mercredi prochain (31 janvier 2024) au Kiffan Club. Cette annonce marque le début des opérations commerciales de JMC en Algérie, avec deux modèles phares : le nouveau pick-up Vigus et le camion Carrying Plus.

En effet, c’est sur leur page Facebook officielle, que JMC Motors Algérie, a fait l’annonce du lancement officiel de la marque, ce mercredi et ce en lançant un compte à rebours, depuis hier, dimanche.

Le premier modèle qui sera disponible chez JMC Motors Algérie est le Vigus. Il s’agit d’une version renouvelée du pick-up emblématique de la marque chinoise, qui a un moteur diesel de 2,5 litres qui développe une puissance de 130 chevaux. Ce pick-up est disponible en versions simple et double cabine, ainsi qu’en 4×2 et 4×4.

Alors que le deuxième modèle proposé par JMC Motors Algérie est le Carrying Plus. Donc ce camion se décline en deux versions : le Carrying Plus 2850 et le Carrying Plus 3360. Le Carrying Plus 2850 a un moteur diesel de 2,8 litres qui développe une puissance de 122 chevaux, qui est disponible en versions simple et double cabine. Quant au Carrying Plus 3360, il sera disponible uniquement en version simple cabine.

D’autres modèles feront prochainement leur entrée sur le marché algérien

Par ailleurs, JMC Motors Algérie a choisi de s’installer dans le prestigieux siège de l’ancienne usine de Fiat et de Hyundai, situé à Hassiba-Ben Bouali. Ce choix stratégique témoigne de la volonté de la marque de s’imposer sur le marché algérien et de proposer des véhicules de qualité.

Outre le Vigus et le Carrying Plus, JMC Motors Algérie a annoncé qu’il lancerait prochainement d’autres modèles. Parmi eux, le mini-bus CoStar, capable d’accueillir jusqu’à 30 passagers. Ce mini-bus sera parfaitement adapté aux besoins des entreprises de transport et des collectivités locales.