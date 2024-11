L’Académie Lumière de Belux offre une formation gratuite les 4 et 5 décembre à Sétif

À l’occasion de l’ouverture de l’agence Belux Éclairage à Sétif, l’entreprise, leader de l’éclairage et du mobilier urbain en Algérie, offre, les 4 et 5 décembre prochains, deux jours de formation gratuite aux opérateurs du secteur de l’éclairage public.

Cette formation gratuite, destinée aux professionnels de l’éclairage public en Algérie, sera dispensée par les experts de l’Académie Lumière de Belux Éclairage. Elle aura lieu le mercredi 4 décembre et le jeudi 5 décembre 2024 à l’agence Belux de Sétif.

Pour vous inscrire à ces journées de formation, rien de plus simple. Il vous suffit de remplir le formulaire en ligne que vous trouverez en cliquant sur le lien suivant (ici). Il vous sera demandé de renseigner quelques informations de base (nom et prénom, entreprise/organisation, poste occupé, wilaya, etc.).

Profitez donc de cette opportunité exceptionnelle pour découvrir les dernières solutions d’éclairage public de Belux et pour renforcer vos compétences dans ce secteur concurrentiel en constante évolution dans le monde en général et dans notre pays en particulier.

Présentation de l’Académie Lumière de Belux

L’Académie Lumière est une initiative ambitieuse de Belux Eclairage, entreprise algérienne reconnue pour son expertise dans le domaine de l’éclairage public.

Cette académie a pour objectif principal de dispenser des formations de haute qualité, en ligne et gratuites, destinées aux acteurs impliqués dans le secteur de l’éclairage, qu’ils soient gestionnaires, ingénieurs, techniciens, urbanistes, architectes ou électriciens.

Partager l’expertise : Belux, forte de ses 50 années d’expérience, souhaite partager son savoir-faire et contribuer à l’amélioration des connaissances dans le domaine de l’éclairage.

Belux, forte de ses 50 années d’expérience, souhaite partager son savoir-faire et contribuer à l’amélioration des connaissances dans le domaine de l’éclairage. Répondre aux besoins du marché : Face aux enjeux actuels de l’efficacité énergétique et de la gestion durable des villes, l’Académie Lumière offre des formations adaptées pour répondre aux besoins spécifiques des collectivités.

Face aux enjeux actuels de l’efficacité énergétique et de la gestion durable des villes, l’Académie Lumière offre des formations adaptées pour répondre aux besoins spécifiques des collectivités. Promouvoir l’éclairage public en Algérie : En formant les acteurs de terrain, l’Académie Lumière contribue à valoriser l’importance de l’éclairage public dans l’aménagement urbain et la qualité de vie des citoyens algériens.

En outre, l’Académie Lumière de Belux propose un programme de formation complet et varié, axé principalement sur l’éclairage public (conception, maintenance, normes et réglementations) ; l’efficacité énergétique (solutions d’éclairage innovantes) ; les dernières tendances et les dernières avancées technologiques.

En somme, l’Académie Lumière Belux est une ressource précieuse pour tous les Algériens qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur le domaine de l’éclairage public. Elle contribue à la formation d’une nouvelle génération de professionnels compétents et engagés et responsables.