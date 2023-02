Laboratoires Salem : le ministère annonce une fermeture temporaire

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle le jeudi 02 février 2023, le Ministère de l’Industrie Pharmaceutique a annoncé la fermeture d’un laboratoire pharmaceutique.

En effet, dans son communiqué, il est expliqué que le ministère de l’industrie pharmaceutique a ordonné la fermeture temporaire des Laboratoires Salem, une société de production de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales, en raison de violations et de manquement aux bonnes pratiques de fabrication.

Dans ce même communiqué le ministère explique que c’est conformément aux dispositions du décret exécutif n° 82-21 du 11 Rajab 42 correspondant au 23 février 2021, régissant les établissements pharmaceutiques et leur agrément, que cette décision a été prise.

Pour information, « Laboratoires Salem » est une entreprise crée en 1994 qui fabrique, conditionne et commercialise des médicaments en Algérie. Il faut savoir qu’il existe deux sites de production l’un à El Eulma et le second à Setif regroupant plus de 300 employés. Cette ferméture, risque donc d’avoir un réel impact sur l’activité de l’entreprise pharmaceutique.

Medi Comb : retrait définitif de l’agrément

Dans la foulée, le ministère de l’industrie pharmaceutique publie un second communiqué pour annoncer cette fois ci, que « Medicomb » une entreprise spécialisée dans la production de matériels et fournitures pharmaceutiques, s’est vue retirer son agrément, et ce définitivement.

Le ministère ajoute que cette décision, a elle aussi, été prise selon le du décret exécutif n°82-21 du 11 Rajab 42 correspondant au 23 février 2021.

En d’autres termes, ce retrait est dû à la non-conformité des pratiques de fabrication mais aussi, à des violations observées par le ministère de l’industrie pharmaceutique.