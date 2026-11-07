Contrôle des produits importés en Algérie : à quoi servent les laboratoires des ports et des aéroports

Le Premier ministre Sifi Ghrieb a inauguré ce samedi deux laboratoires d’analyse de la qualité, l’un au port d’Alger, l’autre à l’aéroport international. Réalisés par le ministère de la Défense nationale, ils doivent contrôler les produits importés avant leur arrivée chez le consommateur. D’autres suivront dans tous les ports et aéroports du pays.

Port et aéroport d’Alger : deux laboratoires inaugurés ce samedi

Le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a inauguré le samedi 7 novembre deux laboratoires d’analyse de la qualité aux frontières. Le premier se trouve au port d’Alger, le second à l’aéroport international d’Alger. Le ministère de la Défense nationale a réalisé les deux installations.

Ces laboratoires répondent à une instruction du président Abdelmadjid Tebboune, donnée lors du Conseil des ministres du 7 juin 2026. Le chef de l’État avait alors demandé la création de laboratoires de contrôle dans tous les ports et aéroports du pays. Les deux sites d’Alger sont donc les premiers d’un réseau appelé à s’étendre.

Le Premier ministre était accompagné de plusieurs membres du gouvernement, d’un représentant du ministère de la Défense nationale et du wali d’Alger. Les responsables du port et de l’aéroport assistaient aussi à la visite. Sur place, il a suivi les différentes étapes des analyses.

Contrôle des produits importés : à quoi serviront ces laboratoires ?

Les deux laboratoires doivent analyser les produits importés et vérifier leur conformité aux normes de qualité et de sécurité. Ils disposent d’équipements adaptés aux différents produits destinés à la consommation. L’objectif est de contrôler la marchandise dès son arrivée, avant sa mise sur le marché.

Ces analyses doivent aussi permettre de détecter les cas de fraude et d’en préciser la nature. Les autorités pourront alors engager les poursuites prévues par la loi. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’une vigilance et d’une rigueur maximales, pour protéger la santé des consommateurs.

A LIRE AUSSI : L’Algérie suspend l’importation de bovins sur pied : quel impact sur le prix de la viande ?

Laboratoires mobiles, contrôles par ministère : le dispositif déjà en place

Ces laboratoires fixes complètent un dispositif lancé en 2025. Depuis novembre 2025, huit laboratoires mobiles analysent les produits importés dans les ports d’Alger, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Oran, Mostaganem et Ghazaouet. Notre article sur ces laboratoires mobiles installés dans les ports détaillait leur fonctionnement.

Le président de la République a aussi réparti les rôles entre les ministères, en juin 2026. Le ministère du Commerce intérieur contrôle les produits de consommation, y compris les viandes sous toutes leurs formes. Le ministère de l’Agriculture se charge, lui, de la qualité des céréales.

Le contrôle des importations est devenu une priorité ces derniers mois. En octobre, le chef de l’État a par exemple ordonné une enquête sur les prix de la viande importée. Des détecteurs de monoxyde de carbone vendus sur le marché ont aussi été déclarés non conformes après analyse.

Pourquoi le ministère de la Défense nationale a construit ces laboratoires

Le ministère de la Défense nationale a réalisé les deux laboratoires, comme il avait déjà fourni les laboratoires mobiles des ports. Ces unités mobiles avaient été fabriquées par la Société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes-Benz, qui relève de l’armée. L’institution militaire contribue ainsi aux équipements du contrôle aux frontières.

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

Le pays s’appuie aussi sur un futur réseau national d’accréditation, de conformité et de certification. Le Premier ministre a installé en février 2026 le groupe de travail chargé de le créer. Ce réseau doit renforcer la fiabilité des analyses et la protection de l’économie nationale.

A LIRE AUSSI : Commerce extérieur : la zone de libre-échange de Tindouf entre en phase finale

Quels ports et aéroports après Alger ?

L’instruction présidentielle vise l’ensemble des ports et aéroports du pays. Les autorités n’ont pas encore publié le calendrier des prochaines ouvertures. Les grands ports de commerce, déjà dotés de laboratoires mobiles, figurent parmi les candidats naturels.

Pour les importateurs, ces laboratoires fixes devraient permettre d’analyser les marchandises sur place, sans les envoyer vers des laboratoires éloignés. Pour les consommateurs, ils doivent limiter l’arrivée de produits non conformes sur le marché. Leur efficacité se mesurera au nombre et à la rapidité des analyses réalisées.

A LIRE AUSSI : Douanes algériennes 2026 : devises, bijoux, cadeaux, médicaments… ce que vous pouvez emporter