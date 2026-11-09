Contrôle aux frontières en Algérie : ce que révèlent les nouveaux laboratoires du ministère du Commerce

Quelques jours après l’inauguration des premiers laboratoires pilotes aux frontières d’Alger, de nouvelles précisions viennent structurer ce dispositif stratégique.

Invitée sur les ondes de la Chaîne 3, Yesmina Khemali, directrice du Développement et du suivi des laboratoires au ministère du Commerce intérieur, a dévoilé l’architecture globale de ce réseau de contrôle sanitaire, pensé pour accélérer les analyses tout en verrouillant la sécurité des consommateurs.

Un réseau national de 17 structures et une intersectorialité renforcée

Annoncé dans la foulée du Conseil des ministres du 7 juin 2026, le projet ne se limitera pas aux deux unités pilotes installées au port et à l’aéroport international d’Alger.

Un plan global prévoit le déploiement de 17 laboratoires spécialisés sur l’ensemble du territoire douanier : 10 unités portuaires ciblant les grands bassins d’importation (notamment Oran, Jijel, Annaba, Skikda, Mostaganem, Béjaïa et Ghazaouet) et 7 unités réparties entre les aéroports et les postes frontaliers terrestres.

Le dispositif s’appuie sur une étroite coordination interministérielle. Une collaboration étroite a été établie avec le ministère de la Santé, l’Enseignement supérieur, et le ministère de l’Énergie pour intégrer le COMENA (chargé du contrôle de la radioactivité) au sein de certains laboratoires portuaires clés comme ceux de Béjaïa et Mostaganem.

De plus, des espaces spécifiques ont été prévus pour accueillir des représentants du ministère de l’Agriculture, notamment pour le suivi des mycotoxines.

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Des technologies de pointe pour des résultats en temps réel

La principale révolution de ces structures réside dans l’utilisation d’équipements de haute technologie et de screenings rapides permettant d’écrouler les délais d’attente. Fini les immobilisations de marchandises durant plusieurs jours :

Analyse instantanée : Des automates de type NIR portable (Near Infra-Red) permettent d’analyser des produits de large consommation — à l’instar du lait en poudre infantile — en seulement 30 secondes directement in situ.

: Des automates de type NIR portable (Near Infra-Red) permettent d’analyser des produits de large consommation — à l’instar du lait en poudre infantile — en seulement directement in situ. Dépistage microbiologique avancé : Grâce à des techniques sophistiquées comme la PCR et l’Elisa, les équipes peuvent détecter en quelques heures des agents pathogènes redoutés tels que la listéria, les salmonelles ou les coliformes, ainsi que d’effectuer des analyses ADN (porcine, équine ou ovine) sur les viandes, volailles et conserves.

: Grâce à des techniques sophistiquées comme la PCR et l’Elisa, les équipes peuvent détecter en quelques heures des agents pathogènes redoutés tels que la listéria, les salmonelles ou les coliformes, ainsi que d’effectuer des analyses ADN (porcine, équine ou ovine) sur les viandes, volailles et conserves. Sécurité juridique et double lecture : En cas de test négatif, la marchandise est immédiatement libérée, fluidifiant le passage en douane et désengorgeant les infrastructures portuaires. En cas de résultat positif, l’échantillon est transmis vers le réseau des laboratoires conventionnels pour des analyses approfondies par chromatographie avant de prononcer des sanctions (saisie, réorientation ou destruction).

Vers un maillage de 58 laboratoires d’ici 2027

Ce dispositif frontalier vient s’ajouter aux infrastructures existantes pilotées par le ministère du Commerce, qui gère déjà à travers le CACQE (Centre Algérien du Contrôle de la Qualité et de l’Emballage) ) et le LNE (Laboratoire national d’essais) un réseau de 42 laboratoires opérationnels.

L’objectif affiché par le ministère est d’atteindre 58 laboratoires à l’horizon 2027, l’ensemble étant interconnecté via la plateforme numérique GEOLAB pour assurer un suivi en temps réel des flux de contrôle sur l’ensemble du territoire national.

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