L’AAST organise une conférence sur la stratégie de gestion des risques de catastrophes !

Dans le cadre de ses initiatives pour promouvoir la recherche et l’innovation dans le domaine de la gestion des risques de catastrophes, l’Académie Algérienne des Sciences et des Technologies (AAST) a organisé une conférence de renom ce mercredi 17 avril. L’événement s’est tenu au prestigieux Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger, attirant un parterre éminent de participants.

Sous la houlette de l’éminent expert international et membre fondateur de l’AAST, le Professeur Djillali Benouar, Président de la section environnement, risques majeurs et développement durable, cette conférence a suscité un intérêt sans précédent. La conférence, intitulée “Stratégie de gestion des risques de catastrophes : incertitudes, défis et opportunités”, a été le point focal de discussions captivantes et instructives.

Lors de son allocution, “le Professeur Djillali Benouar a mis en exergue les catastrophes naturelles que l’Algérie affronte en raison de sa géographie, notamment les risques sismiques comme les tremblements de terre, soulignant la nécessité impérieuse de s’appuyer sur la recherche et les laboratoires pratiques pour prévenir et atténuer ces risques avant et pendant la catastrophe”.

En outre, “il a aussi mis en avant l’importance capitale de la maintenance régulière des infrastructures ainsi que le renforcement des systèmes d’alertes pour anticiper les catastrophes”. De plus, “il a rappelé la nécessité de promouvoir une culture de prévention et de sensibilisation quant aux risques de catastrophes naturelles et aux risques majeurs, en les intégrant dans les différents programmes éducatifs”.

Conférence de l’AAST sur la gestion des risques de catastrophes : perspectives de coopération intersectorielle et d’innovation !

L’événement a connu la participation d’une assemblée éclectique, réunissant des parlementaires des deux chambres, des représentants de divers départements ministériels et institutions nationales, ainsi qu’un contingent d’enseignants, de chercheurs et d’étudiants. Cette diversité de participants reflète l’importance transversale de la thématique abordée et témoigne de l’engagement de multiples secteurs de la société algérienne dans la recherche de solutions durables face aux défis complexes des risques de catastrophe.

La présence active des parlementaires et la participation des représentants des ministères et des institutions nationales démontrent la coordination et la collaboration intersectorielles nécessaires pour aborder ces enjeux de manière holistique. De même, la forte représentation académique atteste de l’importance de l’éducation et de la recherche dans la formulation de stratégies efficaces de gestion des risques de catastrophes.

Cette conférence a également ouvert la voie à des opportunités prometteuses. En encourageant le dialogue et l’échange d’expertise entre les différents acteurs, elle a créé un terrain fertile pour l’émergence de solutions novatrices et collaboratives. De plus, elle a renforcé le rôle prépondérant de l’Académie Algérienne des Sciences et des Technologies (AAST) en tant que pivot central de l’expertise nationale dans ce domaine vital.

À mesure que la conférence progressait, une atmosphère vibrante d’enthousiasme et d’engagement imprégnait la salle, témoignant de l’urgence et de la détermination à relever les défis complexes qui se dressent sur la voie de la sécurité et du développement durables en Algérie.