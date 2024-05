L’AAST célèbre les femmes de sciences Algériennes lors d’une Journée nationale

Ce mardi 21 mai, l’Académie Algérienne des Sciences et des Technologies (AAST) a organisé à Alger la première Journée nationale en hommage aux femmes de sciences, intitulée “Femmes et Sciences”. Cet événement a célébré les Algériennes dont les contributions et réalisations ont marqué le développement des sciences et des technologies, tant au niveau national qu’international.

Dans son discours inaugural, Kara Hicham, Président de l’Académie, a rappelé que “la politique de promotion de la femme a été clairement confirmée par le 10ᵉ engagement du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune”.

Expliquant que “cet engagement s’est concrétisé sur le terrain par le rôle majeur accordé aux femmes dans le développement national, notamment par leur participation à la relance économique. Ainsi que par la consolidation du principe de justice dans l’accès aux postes de responsabilité et la protection des femmes contre toutes formes de violence”.

Dans ce même sillage, le Président de l’AAST a aussi mis en avant “le cadre législatif mis en place, conformément aux constantes nationales et aux engagements internationaux, pour garantir ces principes”.

En outre, il convient de noter que le conseiller du Président de la République chargé des organisations non gouvernementales et des droits de l’Homme, Hamid Lounaouci, le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, et la Présidente de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Salima Mesrati, ainsi que des représentants des instances consultatives et des parlementaires, ont assisté à cette cérémonie.

L’AAST célèbre les contributions des femmes algériennes, pionnières du domaine des sciences

Dans le cadre de cette vision d’avenir et du dynamisme national en faveur des femmes, l’Académie Algérienne des Sciences et des Technologies (AAST) accompagne les efforts inlassables déployés par l’État. L’AAST a ainsi décidé d’honorer périodiquement des femmes éminentes dans le domaine des sciences et des technologies pour encourager la poursuite du défi et permettre aux femmes de s’emparer de la position qu’elles méritent.

À cette occasion, le Président de l’Académie, Kara Hicham, a affirmé que “cette journée de distinction honore les femmes qui ont marqué les différents domaines du savoir. Il a souligné qu’il s’agissait “d’une reconnaissance envers toutes les femmes ayant contribué au développement scientifique et technologique de l’Algérie.”

L’Assemblée générale de l’Académie a choisi d’honorer quatre femmes algériennes remarquables, représentant un échantillon des nombreuses savantes de notre pays. Parmi elles, l’Académie a rendu un vibrant hommage à la chahida Hassiba Ben Bouali, qui a quitté les bancs de l’école pour se consacrer à la lutte armée pour la libération de l’Algérie, un sacrifice illustrant l’engagement de la jeunesse algérienne envers les principes du 1ᵉʳ novembre 1954.

L’AAST a également honoré Rabia Seridji, la première savante algérienne en sciences de la mer et des océans. De plus, l’Académie a rendu hommage à l’ancienne ministre de la Santé, la défunte professeure Zahia Chentouf-Mentouri, dont les contributions ont inscrit la santé publique comme une priorité nationale. Enfin, l’AAST a aussi honoré Yasmine Belkaid, Directrice générale de l’Institut Pasteur à Paris, pour son excellence dans le domaine de l’immunologie, fruit de son parcours universitaire en Algérie.

Ces hommages illustrent la reconnaissance de l’AAST envers les contributions exceptionnelles des femmes dans le domaine des sciences et des technologies, et leur rôle crucial dans le développement et le progrès de la société algérienne.