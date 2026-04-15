L’AAPI planche sur un mégaprojet de ville industrielle dans cette wilaya

L’idée avance à grands pas dans la wilaya de Médéa. L’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) a examiné ce mardi un projet de création d’une ville d’investissement et industrielle intégrée à Boughezoul. Derrière ce dossier, un complexe appelé à transformer une vaste superficie en pôle de production, de services et d’activités économiques.

Présenté lors d’une réunion de travail entre l’agence et le promoteur du projet, ce programme prévoit, dans un premier temps, l’aménagement de 74 hectares avant une extension à 150 hectares. Une montée en puissance qui laisse entrevoir la naissance d’un nouveau centre industriel au sud de Médéa, avec à la clé des emplois et une nouvelle dynamique pour a région.

Ville industrielle à Boughezoul : un projet de 150 hectares dans le viseur de l’AAPI

Selon les éléments dévoilés par l’AAPI, la future ville industrielle de Boughezoul doit accueillir plusieurs unités de production, mais aussi des infrastructures de soutien et des services destinés aux entreprises.

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L’objectif affiché consiste à bâtir un tissu industriel intégré plutôt qu’une simple zone d’activités. Le projet réunit ainsi plusieurs composantes :

Des unités de production industrielles

Des espaces de services

Des infrastructures logistiques et de soutien

Des aménagements destinés à accueillir les investisseurs

La localité de Boughezoul, située dans la wilaya de Médéa, pourrait ainsi accueillir l’un des plus vastes projets industriels actuellement à l’étude dans la région.

L’AAPI prépare une visite du site avant le lancement du projet à Boughezoul

Au cours de la réunion, les participants ont passé en revue les mécanismes de mise en œuvre du projet. L’agence a notamment annoncé qu’une visite sur le terrain doit avoir lieu lundi prochain afin d’évaluer concrètement la faisabilité du programme.

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Cette sortie doit permettre :

D’examiner les caractéristiques du terrain

De préparer une vision pratique du projet

De définir le cadre organisationnel

De préciser les procédures nécessaires au démarrage des travaux

Dans son communiqué, l’AAPI précise qu’il s’agit de « définir le cadre organisationnel et procédural pour le démarrage de la phase de réalisation ».

Cette étape apparaît comme un passage obligé avant le lancement effectif du chantier, alors que le projet entre désormais dans une phase plus concrète.

L’AAPI teste une nouvelle formule pour créer des zones industrielles sur des terrains privés

Au-delà du seul projet de Boughezoul, ce dossier illustre une nouvelle orientation adoptée par l’AAPI. L’agence explique vouloir examiner davantage de propositions de création de zones industrielles et de zones d’activité sur des terrains privés.

Cette approche vise à élargir l’offre foncière destinée à l’investissement, dans un contexte où la disponibilité des terrains constitue souvent un frein pour les porteurs de projets.

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L’AAPI estime également que cette formule peut ouvrir la voie à de nouveaux modèles d’aménagement économique. Le projet de Boughezoul figure d’ailleurs parmi les premières expériences étudiées dans ce cadre.

Dans son communiqué, l’agence souligne que cette orientation traduit « la volonté de soutenir les initiatives privées et de permettre aux opérateurs économiques de contribuer au développement de ces régions ».