L’AADL vend plus de 1 400 locaux commerciaux : voici les wilayas concernées 

L’Agence Nationale d’Amélioration et de Développement du Logement (AADL) a annoncé, dans un communiqué de presse diffusé ce dimanche 21 juillet 2024 sur sa page Facebook officielle, le lancement d’une opération de vente aux enchères publiques de plusieurs centaines de locaux commerciaux répartis à travers différentes wilayas du pays. Cette initiative vise à dynamiser l’activité économique locale.

Les wilayas concernées sont : Alger, Blida, Aïn Defla et Médéa. Voici les détails du programme de vente aux enchères publiques de locaux commerciaux AADL, par wilaya.

Wilaya d’Alger :

2 locaux à usage commercial à quartier 5000/1137 logements AADL, quartier 19 Sidi Abdellah.

120 locaux à usage commercial à quartier 1200 logements AADL, quartier 18 Sidi Abdellah.

Wilaya de Blida :

120 locaux commerciaux et de services (88 commerciaux + 32 services) au quartier 1500/1150 logements AADL, Sidi Hammad Meftah.

811 locaux à usage commercial au quartier 5000 logements, cité AADL 2 de Sidi Serhane

Wilaya de Aïn Defla :

76 locaux à usage commercial à quartier 500 logements AADL, Djendel.

103 locaux commerciaux et de services (76 commerciaux + 27 services) au quartier 1000 logements AADL.

20 locaux commerciaux à usage commercial à quartier 1250 logements AADL, Khemis Miliana.

Wilaya de Médéa :

115 locaux commerciaux à usage commercial au quartier 700 + 500 logements AADL, Sidi Amar.

40 locaux commerciaux et de services (19 commerciaux + 21 services) à quartier 1300 logements AADL, Ain Djerda.

Pour consulter la liste complète des locaux, leurs superficies et leurs prix, veuillez cliquer sur le lien suivant :

https://www.aadl.com.dz

L’AADL vend plus de 1 400 locaux à Alger et dans 3 autres wilayas

Cette initiative, accessible à tous les citoyens algériens âgés de 18 ans et plus, vise à stimuler l’activité économique et à répondre aux besoins croissants en matière de locaux d’activités.

🟢 À LIRE AUSSI : L’AADL vend plus de 500 locaux à Alger et dans 5 autres wilayas (détails)

Les candidats intéressés peuvent s’inscrire et postuler pour un ou plusieurs locaux via le site web de l’AADL. La procédure est simple et transparente, et les inscriptions seront ouvertes pour une durée déterminée

Les souscripteurs retenus devront ensuite déposer leur dossier de candidature auprès des directions régionales ou des directions de wilaya de l’AADL dans un délai de 48 heures suivant la préinscription.

🟢 À LIRE AUSSI : AADL 3 : Le ministère de l’Habitat annonce la date du dernier délai pour s’inscrire

Le non-respect de ce délai entraînera l’annulation automatique de la candidature.