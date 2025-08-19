L’AADL suspend le paiement en ligne

La filiale de gestion immobilière de l’AADL ‘GEST-IMMO » vient d’informer ses résidents d’une interruption temporaire de son service de paiement électronique. Cette suspension, qui affecte l’ensemble des cités AADL, est directement liée à des travaux de maintenance technique actuellement en cours sur la plateforme numérique.

Cette mesure, dont la durée n’a pas été précisée, impacte temporairement les modalités de paiement habituelles des résidents. L’organisme a tenu à rassurer ses usagers en s’engageant à les tenir informés dès que la situation reviendra à la normale.

Interruption du paiement électronique AADL : Informations et alternatives

Pour maintenir une communication transparente avec ses résidents, l’AADL a promis une notification officielle lors de la remise en service de la plateforme de paiement. Cette interruption souligne l’importance croissante des services numériques dans la gestion immobilière et la nécessité d’une maintenance régulière pour garantir leur bon fonctionnement.

Les résidents sont invités à suivre les communications officielles de l’AADL pour se tenir informés de la reprise du service de paiement électronique. Cette situation rappelle l’importance d’avoir des alternatives de paiement en cas d’interruption des services numériques.

🟢 À LIRE AUSSI : « Un emploi à distance avec salaire élevé » : la BEA met en garde

AADL 3 : mise en garde contre la désinformation

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a dû intervenir face à la propagation de fausses informations concernant le programme AADL 3. Des publications non officielles circulant sur les réseaux sociaux prétendaient que l’agence avait fixé les prix des logements et programmé le premier versement.

Dans un communiqué officiel rendu public il y a quelques semaines, l’AADL a fermement démenti ces allégations, rappelant que toutes les informations authentiques sont exclusivement diffusées via son site web officiel (www.aadl.dz) et ses canaux numériques certifiés. L’agence a également mis en garde contre les dangers de la désinformation et s’est réservé le droit de poursuivre en justice les auteurs de fausses nouvelles.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie : Nouveau calendrier pour la rentrée 2025-2026 dans la formation professionnelle

Restez informés via les canaux officiels de l’AADL

Face à cette situation, l’AADL réaffirme son engagement de transparence et promet de communiquer officiellement chaque étape du programme au moment opportun. Les souscripteurs sont invités à faire preuve de patience et de discernement, en se fiant uniquement aux sources officielles pour éviter toute confusion ou malentendu.

Il est crucial de se tenir informé des dernières actualités concernant l’AADL via les canaux officiels pour éviter de tomber dans le piège des fake news.

🟢 À LIRE AUSSI : Le ministère des Finances lance un concours national pour recruter dans le secteur des impôts