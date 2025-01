L’AADL ouvre le paiement anticipé : Voici comment régler jusqu’à 12 mois de loyer à l’avance

Le service de gestion immobilière d’AADL vient d’annoncer la possibilité de régler ses loyers à l’avance. Cette fonctionnalité permet aux locataires de verser « leurs loyers à l’avance pour une durée allant de 2 à 12 mois. »

Pour en bénéficier, il suffit de se rendre au bureau de gestion de son quartier et de demander un formulaire de paiement anticipé. Ensuite, il suffit de suivre ces quelques étapes :

Renseignement du formulaire : Le formulaire doit être rempli en entier et signé.

Le formulaire doit être rempli en entier et signé. Dépôt du formulaire : Le formulaire dûment rempli doit être remis au bureau de gestion du quartier résidentiel et les formalités nécessaires doivent être accomplies.

En réglant plusieurs mois d’avance, les locataires peuvent mieux organiser leurs finances et éviter les oublis de paiement.

La procédure est simple et rapide : il suffit de se munir des documents nécessaires et de se rendre au bureau de gestion le plus proche. Le personnel se chargera de vous guider dans les démarches.

🟢 À LIRE AUSSI : AADL 3. Construction et financement : Belaribi annonce les nouveautés pour 2025

Note importante : Les demandes de paiement anticipé sont traitées chaque fin de mois et prennent effet le mois suivant.

Le paiement électronique AADL : une alternative digitale

L’AADL poursuit sa modernisation en proposant de nouvelles solutions de paiement. Parallèlement à l’option de paiement anticipé, l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a lancé un service de paiement électronique des loyers.

Ce nouveau dispositif, inauguré en novembre dernier au quartier 416 logements à Djasr Kasentina, permet aux locataires de régler leurs mensualités en ligne de manière simple et sécurisée.

Les locataires peuvent désormais profiter de cette solution numérique et bénéficier d’un délai de paiement étendu jusqu’à la fin du mois.

Pour accompagner ce lancement, AADL a diffusé des visuels et une vidéo explicative détaillant les étapes de cette nouvelle procédure de paiement.

🟢 À LIRE AUSSI : Logements non conformes, retards… Les annonces de l’AADL pour 2025

Cette innovation a été très bien accueillie par les citoyens qui saluent cette facilité de paiement et les services numériques proposés par l’agence AADL.

En résumé, cette nouvelle plateforme de paiement en ligne marque une avancée significative dans la modernisation des services proposés par AADL et répond à une demande croissante de digitalisation des démarches administratives.