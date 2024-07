L’AADL met en vente des locaux commerciaux à Alger : Prix, surfaces et emplacements

ALGER, le 31 juillet 2024 – L’Agence Nationale pour l’Amélioration et le Développement du Logement (AADL) a lancé un appel d’offres pour la vente aux enchères de 65 locaux commerciaux et de services situés dans les quartiers de Sidi Abdellah et de Saoula à Alger.

Ces locaux, répartis entre des surfaces commerciales et des espaces dédiés aux services, offrent une opportunité unique pour les investisseurs et les entrepreneurs de se positionner dans des zones à fort potentiel.

Les prix de ces locaux varient de 1 737 586,96 DA pour un espace de 11,64 m² à 12 458 677,62 DA pour un local de 83,46 m², offrant ainsi une gamme de choix adaptés à différents budgets et projets.

Les biens immobiliers mis en vente sont situés dans :

Sidi Abdellah : 17 locaux (4 commerciaux et 13 de services) au sein du quartier 2000 logements AADL.

: 17 locaux (4 commerciaux et 13 de services) au sein du quartier 2000 logements AADL. Saoula : 48 locaux (34 commerciaux et 14 de services) au sein du quartier 300 logements AADL.

Pour consulter le détail de l’offre et les modalités de participation, les intéressés sont invités à se rendre sur le site web de l’AADL : https://www.aadl.com.dz/…/pagewilcom_adjudication.php

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la politique de l’AADL visant à dynamiser le marché immobilier et à offrir de nouvelles perspectives de développement économique.

Sidi Abdellah, avec son nouveau pôle universitaire et ses cités AADL modernes, se positionne comme un nouveau pôle d’attraction dans la région.

Cette dynamique démographique et urbaine offre un cadre idéal pour le développement d’activités commerciales variées.

Les locaux proposés à la vente représentent une opportunité unique pour les investisseurs souhaitant s’implanter dans un environnement en pleine croissance et bénéficier d’un fort potentiel économique.

Pour obtenir davantage de détails sur les modalités de participation et les caractéristiques des locaux, il est conseillé de consulter le site web de l’AADL ou de se rendre dans l’une de ses agences à Alger.