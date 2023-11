L’AADL lance une plateforme numérique dédiée au transfert de propriété des logements

L’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL) franchit une nouvelle étape en modernisant ses services. Dans un communiqué officiel, l’Agence a annoncé le lancement d’une plateforme numérique dédiée au transfert de propriété des logements, spécialement conçue pour les bénéficiaires du premier programme de logements sous la formule « Location-Vente » (AADL1).

Les bénéficiaires du programme AADL1 désirant désormais transférer la propriété de leur logement à leur nom auront accès à cette plateforme électronique via le site officiel de l’Agence « AADL ». Pour ce faire, ils devront simplement se rendre sur le site et cliquer sur l’onglet « +main levée+, » comme l’a précisé le communiqué de l’Agence. Cette avancée numérique vise à simplifier et faciliter le processus de transfert de propriété pour les heureux propriétaires AADL1.

Mais ce n’est pas tout. La plateforme offre également d’autres fonctionnalités utiles. Les bénéficiaires pourront y obtenir des informations sur le montant restant à payer du prix total de leur logement. De plus, ils auront la possibilité de télécharger l’attestation du paiement du prix total du logement et de la main levée. La plateforme leur permettra même de fixer un rendez-vous avec un notaire, facilitant ainsi toutes les démarches administratives liées à la propriété des logements, comme le mentionne le communiqué officiel.

Cette initiative de l’Agence d’amélioration et de développement du logement représente un pas en avant significatif pour les bénéficiaires du programme AADL1. Elle vise à rendre plus accessible et transparente la gestion de la propriété des logements, en alignement avec les besoins et les attentes des citoyens.

Extension future du service et modernisation des procédures administratives

Pour le moment, cette plateforme est exclusivement réservée aux bénéficiaires du premier programme de Location-Vente, communément connu sous le nom d’AADL 1, qui a été lancé en 2001. Cependant, l’Agence a annoncé que cette démarche sera étendue aux bénéficiaires du deuxième programme AADL 2, qui a été inauguré en 2013, une fois que les procédures administratives liées aux actes de propriété seront finalisées, selon les termes du communiqué.

Cette transition vers des procédures numériques s’inscrit dans la stratégie du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, visant à rapprocher les citoyens de l’administration et à minimiser les déplacements. L’objectif est de simplifier les démarches administratives, en utilisant des applications et des plateformes numériques pour un traitement plus rapide des dossiers administratifs.

En conclusion, cette avancée vers la numérisation des procédures de transfert de propriété est une étape importante dans la modernisation des services administratifs en Algérie. Elle vise à améliorer l’expérience des bénéficiaires des programmes AADL et à répondre aux attentes des citoyens en matière d’efficacité et de transparence dans les démarches administratives. Cette transition s’inscrit également dans une tendance plus large de numérisation des services publics pour un meilleur accès et une plus grande facilité d’utilisation pour les citoyens.