L’AADL annonce la remise des clés d’un nouveau quota dans ces wilayas

La filiale AADL de gestion immobilière a annoncé le lancement du processus de distribution des clés aux bénéficiaires des projets de logements relevant de la direction régionale d’Alger Est.

Dans un communiqué publié ce lundi, les mêmes services ont indiqué que le processus de remise des clés aux bénéficiaires débutera pour les projets de logements suivants relevant de la direction régionale d’Alger Est :

Projet de 550/1500 logements à Draa El Mizan – wilaya de Tizi Ouzou

– Projet de 796 logements dans le quartier de Boudouaou el Bahri – wilaya de Boumerdès

Concernant les procédures de réception des clés, la filiale AADL de gestion immobilière a précisé que les personnes concernées doivent se rendre au bureau de gestion immobilière situé au rez-de-chaussée du complexe résidentiel, munies des documents requis :

Carte d’identité nationale

Notification de souscription

Tout autre document pertinent

🟢 À LIRE AUSSI : AADL 3 : voici les raisons pour lesquelles votre dossier peut être rejeté

La distribution, ajoute le communiqué, se déroule selon des procédures organisées et sécurisées, avec toutes les mesures nécessaires prises pour assurer la fluidité des procédures et le confort des bénéficiaires.

Le communiqué ajoute que pour plus de détails, veuillez contacter le bureau de gestion immobilière du complexe concerné.

AADL : Le DG riposte aux accusations du Wali d’Oran

Dans une joute verbale qui secoue la scène locale, le directeur général de l’Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement (AADL), Riad Kamdani, a pris la parole pour répondre aux critiques acerbes du Wali d’Oran, Samir Chibani.

Ce dernier avait publiquement fustigé la gestion de l’agence sur certains sites AADL de la wilaya, pointant du doigt des défaillances notamment en matière de gestion de l’eau.

Armé de documents officiels, le DG de l’AADL a réfuté les accusations du Wali, qualifiant ces dernières d’« infondées ». Il a notamment clarifié que la gestion de l’alimentation en eau potable des sites AADL n’est plus du ressort de l’agence depuis 2021, suite à un litige judiciaire avec des souscripteurs.

Il a également souligné que la gestion des réservoirs d’eau a été transférée à la SEOR (Société des Eaux d’Oran), conformément aux directives du ministère des Ressources en eau.

🟢 À LIRE AUSSI : Gestion des cités AADL à Oran : Le DG de l’agence répond aux critiques du wali

Pour étayer ses propos, M. Kamdani a révélé qu’un courrier officiel avait été adressé au Wali d’Oran et aux autorités locales dès le 23 avril 2023, afin de les informer de cette situation. Il a également précisé que la gestion des sites AADL de Mesghrine est assurée par les collectivités locales, et non par l’AADL.

Pour rappel, le Wali d’Oran avait exprimé sa vive indignation face aux fuites d’eau répétées sur les sites AADL, dénonçant des « pertes d’eau inadmissibles » alors que les habitants peinent à obtenir de l’eau à leurs robinets.

Il avait également déploré l’absence de représentants de l’AADL lors d’une réunion consacrée à cette problématique, qualifiant l’agence de « défaillante à tous les niveaux ».