L’AADL annonce la mise en vente de plusieurs locaux commerciaux dans 24 wilayas

L’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL), a émis un important communiqué, rappelant que la vente de ses locaux commerciaux est toujours d’actualité.

Ainsi, dans son communiqué, AADL a indiqué que la formule de vente « gré à gré », s’inscrivant dans le cadre du programme de location-vente de ses locaux commerciaux, « continue jusqu’à la vente du dernier local ».

Les personnes physiques ou morales peuvent prétendre à l’achat des locaux commerciaux d’AADL en livrant les documents suivants :

Demande manuscrite dans laquelle le souscripteur précise la superficie et le prix du local

Les coordonnées du souscripteur

Une copie de la carte d’identité

Par ailleurs, l’Agence d’amélioration et de développement du logement a communiqué la liste des villes, et les sites, dans lesquelles la vente des locaux commerciaux est toujours possible.

Ainsi, la vente de « gré à gré » des locaux commerciaux d’AADL concerne les villes d’Alger, Boumerdes, Bejaia, Constantine, Mila, Biskra, Khenchla, Jijel, Setif, Batna, M’sila, Bourdj Bou Arrididj, Annaba, Soug Ahras, Guelma, Taref, Blida, Skikda, Tebessa, Ain Defla, Tipaza, Lagouat, Oran et Sidi-Bel-Abbès.

L’Agence d’amélioration et de développement du logement a indiqué que les personnes désireuses de faire l’acquisition d’un, ou plusieurs de ses locaux commerciaux, sont priées de se rapprocher des services de l’agence au niveau de leurs wilayas ou au niveau régional.



AADL : la vente de locaux à usage de service au profit des professionnels du secteur de la santé

Le site internet de l’Agence d’amélioration et de développement du logement, AADL, informe les professionnels de la Santé qu’ils « peuvent prétendre à l’achat des locaux à usage de service aux professionnels », lit-on.

Cette vente est destinée à « toutes personnes physiques ou morales de nationalité algérienne, âgées de dix-huit ans et plus, titulaire d’un diplôme du secteur de la santé », ajoute AADL.

Par ailleurs, AADL précise que « Les souscripteurs peuvent postuler pour un ou plusieurs locaux à usage professionnel (une inscription par local contre un accusé de réception pour chaque local) ».

À noter que la souscription est ouverte sur le site internet de l’agence et que « les souscripteurs retenus, un rendez-vous vous sera notifié sur le site web à l’effet de poursuivre la procédure commerciale. »

