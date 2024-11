L’AADL 3 dans la tourmente des rumeurs : L’agence dément et contre-attaque

L’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL) a démenti, ce jeudi soir, les informations erronées circulant sur les réseaux sociaux concernant les quotas attribués à plusieurs wilayas dans le cadre du programme de vente en location « AADL 3 ».

Dans un communiqué, l’AADL a qualifié ces informations de « fausses et trompeuses« , visant à semer la confusion parmi les souscripteurs au programme AADL 3, dont le nombre a atteint, après le traitement initial, 1 024 342 souscripteurs répartis sur l’ensemble du territoire national, comme l’a déclaré récemment, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi.

L’agence a souligné que son compte Facebook officiel et son site web www.aadl.dz sont les seules sources fiables pour obtenir des informations vérifiées sur ses activités.

Face à cette propagation de fausses nouvelles, l’AADL a annoncé avoir entamé des poursuites judiciaires auprès du parquet compétent en matière de cybercriminalité.

L’objectif est d’identifier et de poursuivre les auteurs de ces actes, ainsi que toutes les personnes ayant participé à la diffusion ou à la propagation de ces informations erronées et mensongères.

Rumeurs sur les quotas AADL 3 : L’agence met les points sur les i et poursuit les diffuseurs

L’agence appelle ainsi les citoyens à ne pas se fier aux rumeurs et à consulter uniquement les sources officielles pour obtenir des informations exactes et fiables.

Ce démenti fait suite à la propagation rapide, sur les réseaux sociaux, de rumeurs infondées concernant la répartition des quotas de logements par wilaya dans le cadre du programme « AADL 3 ».

Ces allégations non vérifiées ont semé la confusion et l’inquiétude au sein de la communauté des souscripteurs. L’agence, en réagissant rapidement, vise à rassurer les citoyens et à lutter contre la désinformation.

En résumé, l’AADL a tenu à clarifier la situation et à mettre un terme aux spéculations autour des quotas de l’opération AADL 3, en rappelant que seules les informations publiées sur ses canaux officiels sont à prendre en compte.

