La wilaya de Guelma secouée par un puissant tremblement de terre

Une forte secousse tellurique de 4,8 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée ce jeudi 01 avril à 15h33 dans la wilaya de Guelma, annonce le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).

La secousse a été localisée à 8 km au sud-ouest de la wilaya de Guelma, précise la même source.

À noter que, plusieurs secousses telluriques ont été enregistrées ces derniers jours en Algérie, la plus récente ayant été de 2,8 degrés sur l’échelle ouverte de Richter été enregistrée hier mercredi à 18 h 58 dans la wilaya d’Alger.

Une activité sismique normal

Plusieurs spécialistes ont affirmé que l’activité sismique enregistrée ces derniers jours dans plusieurs villes du pays est un « phénomène normal ».

Selon eux, cette activité est associée au rapprochement des deux plaques tectoniques africaine et eurasienne.

Aïdi Chafik, docteur en géophysique et responsable du réseau national de la surveillance sismique au niveau du CRAAG avait affirmé : « Le Nord de l’Algérie correspond à la frontière des deux plaques tectoniques africaine et eurasienne qui sont en rapprochement depuis des millions d’années. Et donc, les secousses sismiques enregistrées sont un phénomène naturel normal associé à ce rapprochement ».

Donc, l’activité sismique en Algérie est « permanente », vu que les plaques en question sont en « perpétuel mouvement », a-t-il précisé.