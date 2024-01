La wilaya de Chlef de nouveau secouée par un tremblement de terre ce 04 janvier

Dans les premières heures de ce jour, un séisme de magnitude 2,5 sur l’échelle de Richter a été détecté à 02 h 30, d’après les données du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG). L’épicentre de cette secousse tellurique a été identifié à seulement 4 km au nord-est de la commune d’Ouled Ben Abdelkader.

Bien que de faible intensité, cette secousse a été ressentie par les habitants de la commune ainsi que par ceux des zones environnantes. Les témoignages indiquent que la secousse a engendré des vibrations perceptibles, mais aucune information sur d’éventuels dégâts matériels ou blessures n’a été signalée jusqu’à présent.

Les autorités locales restent vigilantes et travaillent en collaboration avec les équipes de secours pour évaluer la situation. Les experts du CRAAG mènent également des analyses approfondies pour comprendre les causes de ce séisme et déterminer s’il peut être suivi d’éventuelles répliques. Pour rappel, la wilaya de Chlef a déjà été touchée par un séisme il y a quelques semaines, en faisant une zone de forte activité sismique.

Il est rappelé à la population de rester informée par le biais des canaux officiels et de suivre les consignes de sécurité en cas de nouvelles secousses. Bien que ces phénomènes soient relativement fréquents dans la région, la préparation demeure essentielle pour minimiser les risques potentiels.

