La wilaya d’Alger annonce la fermeture temporaire d’un important tronçon routier

La wilaya d’Alger a annoncé cet après-midi la fermeture temporaire d’un tronçon de l’autoroute longeant l’avenue de l’ALN, en direction d’Alger-Centre (La route moutonière). La raison ? c’est pour des travaux de pose des poutres d’une passerelle piétonne reliant le Jardin d’Essai d’El Hamma à la station de dessalement d’eau de mer.

Selon le communiqué rendu public sur la page officielle de la wilaya, les travaux seront réalisés de nuit selon le calendrier suivant :

Dans la nuit du jeudi 4 juin 2026, de 23h55 jusqu’au vendredi 5 juin à 7h00.

Dans la nuit du vendredi 5 juin 2026, de 23h55 jusqu’au samedi 6 juin à 6h00.

Afin d’assurer la fluidité de la circulation, des déviations seront mises en place. En effet, les automobilistes en provenance de Dar El Beïda et se dirigeant vers Alger-Centre seront redirigés vers la voie parallèle à l’avenue de l’ALN (rue Gao). Ceux arrivant depuis l’avenue Hassiba Ben Bouali vers Alger-Centre via le pont d’El Hamma seront, quant à eux, déviés vers la même avenue, ajoute le communiqué.

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Enfin, la wilaya d’Alger présente ses excuses pour la gêne occasionnée par cette fermeture provisoire. Elle appelle les usagers de la route à emprunter des itinéraires alternatifs et à respecter la signalisation routière.

Conseil exécutif de la Wilaya d’Alger : Rabehi fixe les priorités avant un été chargé

Le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabhi, a présidé, hier mercredi, une réunion du Conseil exécutif consacrée au suivi des préparatifs des prochaines échéances majeures.

S’agissant de l’examen du baccalauréat session 2026, il a été fait état de la mise en place de tous les moyens logistiques nécessaires. Un dispositif sécuritaire a également été déployé afin d’assurer le bon déroulement des examens.

Concernant la saison estivale 2026, les responsables ont présenté un exposé détaillé portant sur l’aménagement des plages, de leurs accès ainsi que des aires de stationnement. Les plages ont été équipées en infrastructures de base, notamment des réservoirs d’eau, des douches et des sanitaires, en plus de l’installation de postes de surveillance relevant des services de sécurité et de la Protection civile. Les mesures incluent également le renforcement du transport vers les zones balnéaires et l’augmentation de l’approvisionnement en eau potable.

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Dans ce cadre, le wali a donné des instructions fermes pour la prise en charge des insuffisances relevées avant la fin de la semaine. Il a également insisté sur la lutte contre l’exploitation illégale des plages et des parkings, ainsi que sur le renforcement des opérations de nettoyage et la préservation du cadre urbains.

Par ailleurs, la réunion a abordé les préparatifs des élections législatives prévues le 2 juillet 2026. Les walis délégués ont, à cette occasion, affirmé que les salles destinées à accueillir les activités de campagne sont prêtes.