Le succès de la visite d’État du Président Abdelmadjid Tebboune en Chine a été salué par l’ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Li Jian.

En effet, lors d’une conférence de presse au siège de l’ambassade à Alger, le diplomate a exprimé sa satisfaction quant aux résultats de cette visite. Selon lui, cette rencontre a renforcé considérablement les relations d’amitié et de coopération entre l’Algérie et la Chine.

Li Jian a souligné que cette visite historique jetait les bases de futurs mégaprojets entre les deux nations, notamment dans le domaine des infrastructures. Ces projets ambitieux promettent d’ouvrir de nouvelles opportunités pour le développement économique des deux pays.

La visite du Président Tebboune en Chine a été marquée par des entretiens fructueux avec son homologue chinois, Xi Jinping. Ces rencontres ont été l’occasion de discuter des enjeux régionaux et internationaux d’intérêt commun. Les deux dirigeants ont partagé l’importance de trouver des solutions politiques et pacifiques à des questions sensibles telles que le conflit israélo-palestinien, la situation au Yémen, en Syrie, au Mali et au Soudan.

L’ambassadeur chinois a réaffirmé la position constante de son pays concernant la question sahraouie. La Chine soutient les efforts des Nations unies visant à trouver une solution pacifique et équitable à ce différend. Cette position a été mentionnée dans le communiqué commun officialisant la visite du Président Tebboune en Chine.

Le soutien chinois à l’adhésion de l’Algérie aux « BRICS »

L’élection de l’Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU a ouvert de nouvelles perspectives pour renforcer la coopération internationale entre l’Algérie et la Chine. Les ministères des Affaires étrangères des deux pays intensifieront leur collaboration pour promouvoir la paix dans le monde.

L’ambassadeur chinois a réitéré le soutien de son pays à l’adhésion de l’Algérie au groupe des « BRICS ». Cette adhésion serait un signe de reconnaissance du progrès réalisé par l’Algérie sous la direction du Président Tebboune.

La visite du Président Tebboune en Chine a marqué un tournant décisif dans les relations entre l’Algérie et la Chine. Les résultats fructueux de cette rencontre ouvrent la voie à une coopération renforcée dans divers domaines, notamment celui des infrastructures. Les deux pays partagent également une vision commune sur les enjeux internationaux et s’engagent à œuvrer ensemble pour la paix dans le monde.