La ville d’Alexandria aux États-Unis célèbre la fête de l’indépendance de l’Algérie (photos)

La ville d’Alexandria, État de Virginie aux États-Unis, a accueilli les célébrations officielles de la fête de l’Indépendance de l’Algérie, baptisé Algeria Day, en Amérique.

En effet, la ville de 160 mille habitants a ouvert ses bras aux algériens des États-Unis et s’est vêtue des couleurs de l’Algérie.

Ainsi, les différents costumes, habits traditionnels et coutumes de l’Algérie ont animé les rues d’Alexandria. Plusieurs photos ont circulé sur la toile montrant les festivités du 05 juillet aux États-Unis. Des images que les internautes algériens ont saluées.

La fête du 05 juillet aux États-Unis

En sa qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats Unis d’Amérique, M. Mohamed Haneche a assisté à ces festivités officielles et a, « remercié le maire de la ville d’Alexandria pour avoir accueilli cette cérémonie ».