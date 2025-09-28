La vie privée des Algériens en danger ? Une application israélienne espionne ces smartphones

De plus en plus d’alertes concernant une application suspecte émergent auprès des utilisateurs de smartphones Samsung des séries A et M en Algérie et dans la région WANA (Afrique du Nord et Asie de l’Ouest). Il s’agit d’AppCloud, une application liée à une entreprise israélienne controversée, qui s’installe en usine sur certains téléphones.

Elle collecte discrètement les données personnelles sans demander le consentement des propriétaires et résiste à toute désinstallation sans compétences techniques avancées.

Cette découverte révèle une dimension géopolitique et juridique inattendue dans une région où les sociétés israéliennes n’ont pourtant pas droit de cité.

L’organisation de défense des droits numériques SMEX a tiré la sonnette d’alarme à plusieurs reprises et a interpellé directement le géant sud-coréen pour exiger transparence et actions correctives immédiates.

AppCloud : un bloatware profondément ancré dans le système

AppCloud n’est pas une application comme les autres. Il s’agit d’un « bloatware ». Un logiciel préinstallé par le fabricant qui s’exécute directement sur le système d’exploitation de l’appareil.

Cette intégration profonde le rend extrêmement difficile à supprimer pour l’utilisateur lambda. La désinstallation complète nécessite un « accès root ». Un niveau de contrôle administratif qui annule la garantie du téléphone et expose l’appareil à des risques de sécurité accrus.

Même la désactivation de l’application via les paramètres standard n’offre qu’une solution temporaire. Car AppCloud peut réapparaître après une mise à jour du système. Les utilisateurs se retrouvent donc contraints de cohabiter avec ce logiciel indésirable.

L’ombre controversée de l’entreprise israélienne ironSource dans les smartphones Samsung

L’enquête révèle que la politique de confidentialité d’AppCloud, pourtant introuvable en ligne, renvoie à la société israélienne ironSource, aujourd’hui détenue par l’américain Unity. IronSource est une entreprise notoire dans les milieux de la cybersécurité pour ses pratiques invasives.

Selon les experts, le programme « Install Core » s’apparente à un logiciel publicitaire malveillant. Il esquivait délibérément le consentement des utilisateurs pour installer des programmes indésirables.

Des actions collectives lui ont même été intentées pour avoir ciblé des enfants via des achats frauduleux dans des jeux. La présence de ce logiciel, lié à une entreprise israélienne, sur des smartphones écoulés dans des pays comme le Liban et l’Algérie où de telles sociétés sont prohibées, soulève d’importantes questions juridiques et éthiques.

Une collecte de données opaque et intrusive dans la région WANA

Le manque de transparence est au cœur du problème. Aucune politique de confidentialité claire n’est présentée aux utilisateurs.

AppCloud n’apparaît pas comme une application classique dans le menu, mais opère en arrière-plan. Rendant ses conditions d’utilisation inaccessibles.

Pourtant, selon les analyses, ce logiciel collecterait des données personnelles sensibles. Incluant des informations biométriques, des adresses IP et d’autres identifiants uniques.

L’organisation SMEX souligne que cette collecte s’effectue sans le consentement explicite requis, potentiellement en violation des lois sur la protection des données en vigueur dans plusieurs pays de la région, comme l’Égypte, l’Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis.

En outre, les conditions générales de Samsung évoquent les applications tierces sans mentionner spécifiquement AppCloud ou ironSource.

Samsung face aux demandes de responsabilité

Face à cette situation, l’organisation SMEX a adressé une lettre ouverte à Samsung en mai dernier. Elle demande au géant de l’électronique de cesser la préinstallation forcée d’AppCloud sur les smartphones destinés à la région.

Par ailleurs, l’organisation exige que Samsung rende publique la politique de confidentialité complète du logiciel et offre aux utilisateurs une méthode simple et sans risque pour le supprimer définitivement.« Les utilisateurs méritent de savoir ce qui est installé sur leurs appareils et comment leurs données sont utilisées » peut-on lire dans la lettre.

Enfin, alors que Samsung détient environ 28% du marché des smartphones dans la région WANA, cette affaire place l’entreprise sous une pression croissante pour qu’elle clarifie son partenariat avec ironSource et respecte le droit à la vie privée de ses clients.