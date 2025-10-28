La vidéo d’une agression au câble électrique choque l’Algérie : un suspect incarcéré

Suite à une violente agression dont les images ont largement choqué l’opinion publique et circulé sur les réseaux sociaux, la justice de Hassi Messaoud a ordonné le placement en détention provisoire de l’un des suspects. L’enquête se poursuit activement pour localiser et interpeller les deux autres individus en fuite.

L’affaire a éclaté suite à la diffusion virale d’une vidéo montrant un acte de violence effroyable. Dans ces images, un individu était filmé en train de s’acharner sur une autre personne, utilisant un « câble électrique » – qualifié d' »arme blanche » par les autorités – à l’intérieur d’un enclos situé dans la ville de Hassi Messaoud.

Violente agression à Hassi Messaoud : Ouverture rapide d’une enquête

Conformément à un communiqué émanant du Parquet près le tribunal de Hassi Messaoud, et en réponse à la large diffusion de ces images, une enquête préliminaire approfondie a été immédiatement ouverte le 21 octobre 2025.

Les premières investigations menées par les services de police ont permis d’identifier rapidement les suspects. L’un d’eux, désigné par les initiales (Z. H.), âgé de 32 ans, a été interpellé. Cependant, les deux autres complices présumés, (A. A. Q.), 46 ans, et (S. B.), 43 ans, demeurent activement recherchés.

Mandat de dépôt pour le premier suspect

Le lundi 27 octobre 2025, le suspect interpellé, (Z. H.), a été présenté devant le Parquet. Les charges retenues contre les trois individus sont particulièrement lourdes : constitution d’association de malfaiteurs en vue de préparer des crimes contre les personnes, enlèvement par violence, menace et appât, et soumission de la personne enlevée à la torture.

Ces crimes tombent sous le coup des articles 176 et 177, paragraphe 1, du Code pénal, ainsi que des articles 2 et 27 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre les crimes d’enlèvement de personnes.

Après l’interrogatoire de première comparution, le juge d’instruction a décidé de suivre les réquisitions du Parquet en émettant un mandat de dépôt. (Z. H.) est désormais placé en détention provisoire, marquant un premier pas judiciaire dans cette affaire.

Le Parquet a réaffirmé que l’enquête se poursuit sous contrôle judiciaire. Tous les moyens sont mis en œuvre pour faire la lumière sur l’intégralité des circonstances de cette agression et, surtout, pour mettre la main sur les deux accusés encore en fuite et les traduire devant la justice.