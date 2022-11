La vidéo d’un bus roulant avec 3 roues fait le tour des réseaux sociaux

Les routes algériennes sont de plus en plus meurtrières, et les accidents de la circulation se multiplient, ceci est dû à plusieurs facteurs, parmi eux le facteur humain. En effet, des comportements dangereux sur nos routes sont constatés tous les jours et dans beaucoup de cas, les citoyens n’hésitent pas à partager des scènes ahurissantes pour dénoncer cela.

Cette fois-ci la scène se passe sur une des autoroutes algériennes, on y voit clairement, un autobus roulait avec 3 roues seulement. Une des deux roues arrières a disparu. Cet acte qui constitue un danger public de premier degré a été pris en vidéo laquelle a été partagée sur les réseaux sociaux.

Un citoyen n’a pas hésité à dénoncer cela, via une vidéo sur les réseaux sociaux. Ce bus était sur l’autoroute en roulant comme si de rien n’était et selon celui qui a pris cette vidéo, ce bus transportait même des passagers. Se permettant même quelques dépassements et des manœuvres dangereuses. Toutefois, l’auteur de la vidéo en question ne précise pas au niveau de quelle autoroute, a été prise la scène.

Quel est le bilan hebdomadaire des accidents de la route ?

Selon le bilan hebdomadaire de la Direction générale de la protection civile (DGPC), vingt-cinq (25) personnes sont décédées et 1457 autres ont été blessées dans 1157 accidents de la circulation, survenus à travers les différentes régions du pays durant la période allant du 6 au 12 novembre.

C’est la wilaya de Ain-Defla qui enregistre le plus lourd bilan, où trois (3) personnes sont décédées et 24 autres ont été blessées dans 21 accidents de la circulation, précise la même source.

Durant la même période, les équipes de la Protection civile ont procédé à l’extinction de 941 incendies urbains, industriels et autres, les plus importants ayant été enregistrés dans les wilayas d’Alger (116 incendies), Blida (62) et Tizi-Ouzou (47).

Les équipes de la Protection civile ont également effectué 4529 interventions pour le sauvetage de 334 personnes en situation de danger et exécuté 3978 opérations diverses d’assistance.