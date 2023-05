La vidéo d’étudiants algériens recevant leurs diplômes au Canada enflamme la toile

Les images de la foule devant le centre de traitement des demandes de visas vers le Canada, enregistrées début de ce mois de mai à Alger, témoignent du nombre des Algériens intéressés par ce pays. En effet, le Canada représente la deuxième destination favorite des ressortissants algériens.

Si plusieurs de ces citoyens choisissent le Canada pour trouver une nouvelle opportunité de travail, d’autres optent pour ce pays pour y poursuivre leurs études. Dans ce sillage, la vidéo d’une cérémonie de remise des diplôme dans une université canadienne a fait le buzz sur la toile.

Canada : quand les étudiants algériens brillent à l’université de New Brunswick

De plus en plus de jeunes Algériens quittent l’Algérie en espérant construire un meilleur avenir à l’étranger. D’ailleurs, ses derniers réussissent à se faire une place à l’étranger et brillent dans leurs cursus. C’est ce que témoigne la vidéo enregistrée lors d’une cérémonie de remise des diplômes à l’université New Brunswick au Canada.

La vidéo de 60 secondes montre des étudiants algériens appelés à recevoir leurs diplômes au sein de l’université de New Brunswick. Issus de plusieurs régions de l’Algérie, notamment de Bejaia, Jijel, Bouira, Tizi Ouzou et Batna, a été largement visionnée sur la toile.

La vidéo de la réussite de ces étudiants algériens au Canada a lancé le débat chez les internautes. Entre ceux qui sont fiers de la réussite de ces jeunes étudiants, et les autres qui pleurent toutes ces compétences qui ont quitté leur pays natal, l’Algérie, les images de cette cérémonie ont fait le buzz sur les réseaux sociaux.

