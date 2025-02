La vidéo a choqué les Algériens : Un médecin attaqué à l’arme blanche dans son propre cabinet !

Un acte de violence choquant a secoué la ville de Constantine, où un médecin a été sauvagement attaqué à l’arme blanche dans son propre cabinet, situé dans le quartier Sissaoui. La scène, filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité une vague d’indignation et relancé le débat sur la sécurité des professionnels de santé.

Une agression brutale filmée et partagée

Dans la vidéo qui circule sur les réseaux, on aperçoit un individu s’en prendre violemment au praticien à l’aide d’une arme blanche, menaçant sa vie et semant la panique au sein du cabinet médical.

🟢À LIRE AUSSI : Viande d’âne destinée à la vente pendant le Ramadan : un trafic déjoué in extremis à Sétif

Les images montrent une attaque d’une rare brutalité, choquant de nombreux internautes et appelant à des mesures urgentes pour protéger les personnels médicaux.

Un climat d’insécurité grandissant

Cet incident soulève une fois de plus la question de la sécurité dans les établissements médicaux, en particulier pour les médecins exerçant en cabinet privé. De nombreux professionnels de santé dénoncent une recrudescence des agressions, notamment dans certaines grandes villes où le sentiment d’impunité inquiète de plus en plus.

Des appels à des mesures fermes

Face à cette attaque, les citoyens et les organisations professionnelles réclament des sanctions exemplaires contre l’agresseur. Les autorités locales n’ont pas encore communiqué officiellement sur l’incident, mais des appels à un renforcement des dispositifs de sécurité autour des établissements de santé se multiplient.

🟢À LIRE AUSSI : Drame familial à Sétif : Un homme poignardé à mort par son frère

Cet acte de violence vient rappeler la nécessité d’assurer la protection des médecins, dont le rôle est essentiel au sein de la société. Les professionnels du secteur espèrent désormais une réaction rapide des autorités afin d’éviter que de tels événements ne se reproduisent.