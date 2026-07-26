La vidéo a choqué les Algériens : l’auteur de l’attaque à l’essence à Djelfa arrêté en moins de 30 min

Une scène d’une brutalité absolue a sidéré l’Algérie. Le 19 juillet, aux alentours de 19 heures, un individu s’en est pris à un homme dans la commune d’El Idrissia, dans la wilaya de Djelfa, en l’aspergeant d’essence avant d’y mettre le feu.

Filmée et partagée massivement sur les réseaux sociaux, la séquence a provoqué une onde de choc dans l’opinion publique. Pendant que les images se propageaient, les forces de l’ordre, elles, agissaient déjà.

Trente minutes pour neutraliser l’assaillant

Alertés via un appel sur le numéro vert d’urgence, les policiers de la sûreté de daïra d’El Idrissia ont déclenché une opération de traque immédiate, en coordination étroite avec le parquet. L’enquête a progressé à une vitesse remarquable.

Le profil du suspect s’est dessiné très rapidement : un homme au passé judiciaire déjà chargé, connu des services de sécurité.

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À 19h30, soit exactement une demi-heure après le premier appel d’alerte, l’assaillant présumé était neutralisé et placé en garde à vue.

Sur les lieux de l’arrestation, les enquêteurs ont mis la main sur la pièce à conviction centrale : une bouteille en plastique d’un litre et demi ayant servi à transporter le carburant utilisé lors de l’attaque.

Un récidiviste déféré devant la justice

Les services de la sûreté de wilaya de Djelfa ont communiqué sur l’affaire ce dimanche. Au terme des procédures légales d’usage, le mis en cause a été présenté devant les autorités judiciaires compétentes pour répondre de ses actes.

Hospitalisé en urgence dans la foulée de l’agression, la victime souffrirait de brûlures profondes. Les équipes médicales le maintiennent sous surveillance étroite, son état étant toujours jugé critique à ce stade.

Au-delà de la rapidité de l’interpellation, c’est la nature même de l’acte qui glace. Asperger un être humain d’essence et y mettre le feu relève d’une violence préméditée d’une rare cruauté.



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Alors que l’instruction suit son cours, ce drame remet en lumière la question du traitement judiciaire de la récidive et des crimes violents. L’affaire est désormais entre les mains de la justice, qui devra faire toute la lumière sur les mobiles exacts de cette agression.