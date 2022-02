Un voleur a parfois recours à la violence lorsqu’il commet un vol, cependant certains peuvent se montrer pacifiques et utilise plutôt la malice. C’est le cas d’un Algérien qui a été arrêté en Allemagne pour avoir volé le smartphone d’un Allemand en lui faisant “un câlin”.

Selon la presse allemande, un homme d’origine algérienne a pris un autre jeune de 20 ans au bord du train S-Bahn se dirigeant vers la gare centrale de Cologne et l’a dérobé de son téléphone. Alors qu’une patrouille était encore à la recherche du suspect en fuite, un policier l’a accidentellement amené au commissariat, où un. Ces faits remontent au mois dernier lorsqu’un jeune homme d’Emsdetten s’est présenté au poste de police de la gare centrale de Cologne.

Selon le média allemand kleinezeitung, la victime a déclaré avoir reçu un “câlin” de la part d’un étranger. Cependant, après le départ de ce dernier, le jeune homme s’est aperçu de la disparition de son smartphone.

Vol insolite en Allemagne : voleur algérien arrêté et mis en garde à vue

Après avoir pu identifier le suspect grâce à deux autres témoins qui se trouvaient sur le quai, le voleur a été poursuivi, mais en vain. Néanmoins, la description qui a été donnée aux agents et l’évaluation vidéo de surveillance ont pu confirmer l’identité du voleur.

Les policiers se sont mobilisé pour chercher le suspect à la gare principale, qui a été surpris un peu plus tard en train de cambrioler un magasin au même endroit et a été conduit au commissariat. Une fois reconnu, un officier a fouillé le vingtenaire l’Algérien, mais aucun objet volé n’a été trouvé en sa possession.

Faute de résidence permanente, le jeune homme a été mis en garde à vue en attendant de comparaître devant un juge d’instruction.

Algériens en Europe : victimes de préjugés

Au cours de cette semaine, deux autres Algériens ont provoqué une bagarre dans le centre de réfugiés de Rödgener Straße en Allemagne. Selon les médias locaux allemands, ils ont battu leurs adversaires et aspergé leurs visages avec un pulvérisateur anti-agression à poivre. Tandis qu’un autre a été arrêté ce samedi pour être restée dans l’espace Schengen depuis 2012, sans y avoir droit, et ce, malgré la demande d’asile qu’il a fait auprès de six pays européens.

Plusieurs Européens d’origines algériennes se font arrêter au quotidien, que ce soit en Allemagne ou en France. À titre d’exemple, deux Algériens se sont fait au courant du mois de février en France, l’un pour avoir volé une voiture et résisté à la police, l’autre pour avoir cambriolé une maison appartenant à une vielle dame.

Ce phénomène qui ne cesse de nuire à l’image des bons citoyens européens issus de l’immigration sert souvent à alimenter la propagation de certains préjugés à l’encontre de ces derniers, notamment les Algériens. C’est pour cette raison que plusieurs d’entre eux se trouvent inculpés dans des crimes sans qu’il n’y ait de preuves tangibles confirmant leur implication. D’ailleurs, c’est le cas de Sofiane Ikil, ex-directeur de poste en France et accusé d’être le “cerveau recruteur” dans un braquage, et ce même si l’accusé principal a nié avoir un lien avec lui.