La viande rouge à 2500 DA/kg pour le Ramadan : La baisse des prix du bétail se confirme

Le marché du bétail en Algérie connaît actuellement une baisse significative de ses prix. Selon Belkacem Mezroua, vice-président de la Fédération nationale des éleveurs, cette chute, qui atteint jusqu’à 20%, est due à une offre supérieure à la demande.

Dans une déclaration accordée à Ennahar, le responsable a indiqué que les prix des moutons et des agneaux ont particulièrement baissé.

Une brebis avec son agneau se négocie ainsi entre 13 et 16 millions de centimes, tandis qu’un agneau âgé de 5 à 7 mois est proposé entre 5,5 et 7,5 millions de centimes.

Selon le même responsable, les adultes sont plus chers, avec des prix oscillant entre 150.000 et 170.000 dinars. Les moutons destinés à l’abattage immédiat sont généralement vendus autour de 100.000 dinars. Selon Mezroua, les ovins destinés à l’engraissement avant l’Aïd, les prix sont principalement déterminés par le poids.

Cette baisse des prix devrait se maintenir jusqu’à la période précédant le mois de Ramadan, selon le vice-président de la fédération. En effet, les importations prévues par les autorités, couplées à la production locale, devraient stabiliser les prix du kilogramme de viande autour de 2500 DA.

D’un autre côté, les éleveurs font face à une autre problématique : la hausse vertigineuse du prix des aliments pour bétail. Ce dernier a atteint les 3000 dinars le quintal, voire même 5000 dinars pour certains types d’aliments.

Les aliments destinés à l’engraissement sont encore plus chers, avec des prix oscillant entre 6000 et 7000 dinars le quintal. Belkacem Mezroua a exprimé son mécontentement face à cette situation, rappelant que près de 200 000 éleveurs sont titulaires d’une carte d’éleveur.

Viande rouge : Alviar annonce la réception d’une nouvelle cargaison en provenance du Brésil

Pour tenter de réguler ce marché et d’assurer un approvisionnement régulier en viande, les autorités algériennes ont mis en place un programme national d’importation. De nouvelles cargaisons de viande bovine fraîche, emballée sous vide et de haute qualité, en provenance du Brésil, sont déjà disponibles sur le marché à des prix compétitifs.

Dans son communiqué, l’ALVIAR (l’Algérienne des viandes rouges) a invité tous les opérateurs économiques, ainsi que les grossistes et détaillants de viande, à se rapprocher de la direction générale à Birtouta afin d’accélérer les procédures de commercialisation et de distribution de ces nouvelles cargaisons à l’échelle nationale.

Soucieuse de réguler le marché et de maîtriser les prix de la viande rouge, l’Algérienne des viandes rouges a intensifié ces derniers temps l’importation de viande ovine et bovine fraîche destinée à la consommation, en provenance notamment de Roumanie et d’Italie. Par ailleurs, l’entreprise a annoncé des réductions de prix sur ses produits en fonction des quantités achetées.

Il est à noter que le ministère du Commerce a mis en place un programme exceptionnel d’importation de viandes rouges et blanches en prévision du mois de Ramadan, afin de garantir l’approvisionnement du marché en cette denrée essentielle et de préserver le pouvoir d’achat des citoyens. Ce programme sera mis en œuvre en coordination avec les ministères de l’Agriculture et de la Pêche.

En résumé, l’Algérie a pris des mesures pour assurer un approvisionnement régulier en viande bovine, en particulier en vue du mois de Ramadan. Les importations en provenance du Brésil et d’autres pays européens visent à stabiliser les prix et à garantir une offre suffisante sur le marché national.