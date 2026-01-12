« La viande ovine ne dépassera pas les 1 860 DA/kg durant le Ramadan », assure le PDG d’Agrolog

Afin de garantir la stabilité des prix et l’approvisionnement du marché durant le mois sacré de Ramadan, le groupe public Agrolog, en collaboration avec des opérateurs privés, a lancé une vaste opération d’importation de bétail. Au total, plus de 70 000 bovins et 140 000 ovins seront acheminés vers les abattoirs publics avant d’être proposés à la consommation.

Dans une déclaration accordée à Ennahar Online, Mohamed Batraoui, Président-Directeur Général du groupe agroalimentaire Agrolog, a révélé les conclusions des récentes réunions de coordination tenues avec divers partenaires publics, notamment l’Algérienne des Viandes Rouges (ALVIAR), et des opérateurs privés.

Selon Batraoui, les accords portent sur l’importation de 72 000 têtes de bovins et près de 140 000 têtes d’ovins en provenance d’Espagne, de Roumanie et du Brésil. Cette opération, qui représente un volume total de 18 000 tonnes de viande, s’inscrit dans le cadre d’un appel d’offres international lancé précédemment.

Ramadan 2026 : Vers une stabilité des prix des viandes et des produits agricoles

Le PDG d’Agrolog a précisé que la réception de ces quantités se fera de manière progressive. Le choix d’importer du bétail sur pied, plutôt que de la viande congelée, répond à une vision économique précise : « Nous avons décidé d’importer des bêtes vivantes afin de stimuler l’activité des abattoirs, de créer des emplois et de valoriser l’industrie du cuir », a-t-il souligné. À ce jour, environ 20 000 moutons et 5 000 bovins ont déjà été réceptionnés, le reste devant arriver par vagues successives.

Concernant la distribution, 400 points de vente ont été mobilisés à travers les 58 wilayas, en coordination avec l’Office National des Aliments du Bétail (ONAB) et la société ALVIAR. Des discussions sont également en cours avec les walis pour ouvrir des points de vente supplémentaires, notamment dans les nouvelles wilayas issues du dernier découpage administratif.

Côté prix, Batraoui se veut rassurant : le prix de la viande ovine ne dépassera pas les 1 860 DA le kilogramme. « Les tarifs seront étudiés et resteront sensiblement proches de ceux pratiqués l’année dernière », a t-il affirmé.

Par ailleurs, le groupe Agrolog n’aura pas recours à l’importation de viandes blanches cette année. La production nationale étant jugée suffisante, un stock de sécurité de 20 000 tonnes de volaille a été constitué pour réguler les prix durant le mois de Ramadan.

En complément, et pour parer à toute spéculation sur les produits de large consommation, le P-DG a annoncé la mobilisation de stocks importants de produits agricoles :

60 000 tonnes de pommes de terre ;

15 000 tonnes d’oignons ;

3 000 tonnes d’ail ;

6 000 tonnes de pommes.

Ces mesures visent à assurer un approvisionnement régulier et serein du marché national tout au long du mois sacré.