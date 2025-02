La viande importée d’Espagne est-elle de meilleure qualité que celle du Brésil ? Ce responsable répond

En prévision de la demande accrue de viande durant le mois de Ramadan, l’Algérie a recours à l’importation de quantités importantes de viande. Cette mesure vise à assurer un approvisionnement suffisant du marché et à répondre aux besoins des consommateurs pendant cette période de forte consommation.

Depuis le début de l’année 2025, l’Algérie a déjà reçu 12 000 tonnes de viande rouge en janvier. Pour les mois de février et mars, respectivement 18 000 et 20 000 tonnes sont prévues, portant le total des importations du premier trimestre à 50 000 tonnes. Ces chiffres témoignent d’une planification rigoureuse, notamment en prévision du mois de Ramadan, qui coïncide avec mars cette année.

« L’importation se fait en collaboration avec les ministères du Commerce et de l’Agriculture, qui ont déployé des efforts considérables pour rendre ces opérations réalisables », a précisé Sofiane Bahbou, le président de la Fédération nationale des importateurs de viande et dérivés. Il a également indiqué que des quantités supplémentaires pourraient être importées si la situation l’exige dans les semaines à venir.

Pourquoi la viande importée d’Espagne est plus prisée que celle du Brésil ?

Parmi les viandes importées, celle en provenance d’Espagne se distingue par sa qualité et sa fraîcheur, la rendant particulièrement prisée des consommateurs algériens.

En effet, contrairement à la viande brésilienne, qui arrive sous vide après un transit de 20 à 30 jours, la viande espagnole est réceptionnée entre quatre et six jours seulement après l’abattage. « Ce sont des viandes complètement différentes », explique Bahbou.

Il a également rappelé que la viande européenne est réputée pour sa qualité supérieure, un fait bien connu des consommateurs. Si l’Espagne et le Brésil restent les principaux fournisseurs, l’Algérie a également étendu ses sources d’approvisionnement à d’autres pays, grâce à des conventions sanitaires signées avec des partenaires en Amérique du Sud et en Europe.

La Colombie, l’Argentine, la Pologne, l’Italie et la Roumanie font désormais partie des pays exportateurs de viande vers l’Algérie.

Afin d’éviter une saturation du marché, les importations de viande sont réalisées de manière progressive. Un programme établi il y a six mois prévoit des livraisons hebdomadaires, permettant ainsi de maintenir la fraîcheur de la viande et de l’introduire sur le marché par étapes.

Combien coûte la viande importée en Algérie ?

Les autorités ont mis en place un encadrement des prix de la viande, avec des marges de profit fixes : 4 % pour les importateurs, 5 % pour les grossistes et 8 % pour les détaillants. Cette mesure vise à assurer la stabilité des prix, avec les coûts prévisionnels suivants :

Viande désossée importée d’Amérique du Sud : 1 200 DA/Kg

Viande avec os importée d’Europe : 1 350 DA/Kg

Agneau importé d’Espagne : entre 1 900 et 2 200 DA/Kg

En somme, grâce à une planification anticipée et une collaboration étroite entre les importateurs et les autorités, l’Algérie semble bien préparée pour répondre à la demande accrue de viande durant le mois de Ramadan. Les consommateurs peuvent ainsi s’attendre à une disponibilité continue et à des prix stables pour cette période.