La valeur des devises étrangères en Banque et au marché informel ce jeudi 23 mai !

Sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, l’euro se maintient à un taux d’achat de 145.83 dinars algériens et un taux de vente de 145.86 dinars algériens. Le dollar américain affiche des valeurs similaires, et tout aussi stables, avec un taux d’achat de 134.33 dinars algériens et un taux de vente de 134.35 dinars algériens.

Le riyal saoudien montre également une certaine stabilité, s’achetant à 35.81 dinars algériens et se vendant à 35.82 dinars algériens. La livre sterling, quant à elle, s’échange à un taux d’achat de 171.21 dinars algériens et un taux de vente de 171.32 dinars algériens, soit une valeur en légère hausse.

Cette stabilité apparente sur le marché officiel contraste fortement avec la dynamique du marché noir du Square Port Saïd d’Alger. Où l’euro s’échange à des taux bien plus élevés, atteignant 239.00 dinars algériens à l’achat et 241.00 dinars algériens à la vente. Le dollar américain suit la même tendance, avec un taux d’achat de 221.00 dinars algériens et un taux de vente de 223.00 dinars algériens.

Outre la paire USD/EUR, le riyal saoudien s’échange au niveau du marché parallèle contre 58.00 dinars algériens à l’achat et 60.00 dinars algériens à la vente. La livre sterling continue de maintenir des taux élevés aussi avec un taux d’achat de 276.00 dinars algériens et un taux de vente avoisinant les 278.00 dinars algériens.

Taux de change des devises en Banque et au marché noir ce 23 mai !

Ces écarts significatifs entre les taux officiels de la Banque et ceux du marché noir révèlent les tensions et les dynamiques complexes du marché de changes des devises en Algérie. Les voyageurs, les importateurs et les citoyens doivent naviguer entre ces deux réalités, souvent avec des implications financières importantes.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 145.83 145.86 239.00 241.00 Dollar US ($) 134.33 134.35 221.00 223.00 Livre Sterling (₤) 171.21 171.32 276.00 278.00 Dollar CAN ($C) 98.34 98.38 159.00 161.00 Dirham EAU (AED) 36.57 36.58 59.00 61.00

