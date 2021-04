La Turquie réagit officiellement aux accusations de soutien à Rachad

Via un communiqué rendu public aujourd’hui via la page Facebook de son ambassade en Algérie, la Turquie a tenu à « faire une mise au point concernant certaines allégations qui ont récemment été relayées par certains médias ». Cette réaction vient suite à des informations selon lesquelles une récente tension s’est installée entre Alger et Ankara à cause d’un prétendu soutien de la Turquie a certaines fractions politiques en Algérie, notamment le mouvement d’obédience islamiste, Rachad.

Le communiqué de l’ambassade de la Turquie en Algérie vise à démentir officiellement « les allégations selon lesquelles la Turquie s’efforce d’interférer sur la scène politique algérienne et qu’elle aurait agi en faveur de certains éléments » indique le communiqué qui précise que cela « ne reflètent nullement la vérité ».

La Turquie dénonce une « propagande » et des « fausses rumeurs »

Selon le service consulaire de la Turquie en Algérie, qui indique que « ces allégations cherchent à porter atteinte aux relations entre les deux pays, amis et frères », ceux qui sont à l’origine de cette « propagande mensongère et de ces fausses rumeurs », « ne tiennent pas compte de la profondeur des liens fraternels entre les deux pays ». Indique le communiqué qui a été mis en ligne aujourd’hui le 18 avril 2021.

Pour la Turquie, qui s’est exprimé à travers son ambassade en Algérie, les relations entre les deux pays « se développent dans tous les domaines sur la base du respect mutuel ». Le communiqué ajoute également que « les liens sincères qui remontant à plusieurs siècles entre les peuples des deux pays sont suffisamment fort et puissant au point de faire échouer toutes les initiatives négatives qui tenteront de nuire à ces relations ».

Pour clôturer ce communiqué publié sur la page Facebook de l’ambassade de Turquie en Algérie, cette dernière à inviter les « organismes de presse à revérifier leurs sources d’information, de montrer une vigilance accrue quant à la publication d’informations spéculatives et infondées, et d’agir dans le respect de la déontologie journalistique ».