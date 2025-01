La Turquie en tête… Top 5 des principaux importateurs de GNL algérien

Les exportations algériennes de gaz naturel liquéfié (GNL) ont connu une hausse de 6% au cours du dernier trimestre de 2024, avec un volume supplémentaire de 150 000 tonnes par rapport au trimestre précédent. La Turquie s’est notamment imposée comme une destination privilégiée pour les livraisons de Sonatrach.

Selon les données de la plateforme spécialisée Energy Intelligence qui portent sur l’évolution des marchés gaziers arabes, les pays européens ont accaparé la majeure partie des cargaisons de GNL algériennes, la Turquie et la France en tête.

D’après ces mêmes données, les exportations algériennes de GNL ont atteint 2,76 millions de tonnes au dernier trimestre, contre 2,61 millions de tonnes au trimestre précédent, soit entre juillet et septembre 2024.

Les chiffres de la plateforme spécialisée montrent que cette hausse intervient après un recul au troisième trimestre de l’année dernière par rapport au deuxième trimestre précédent, où elles avaient atteint 3,27 millions de tonnes.

L’Algérie s’est classée deuxième parmi les plus grands exportateurs de GNL en Afrique l’année dernière, avec un volume annuel d’exportations de 11,62 millions de tonnes, contre 13,45 millions de tonnes en 2023.

Ahmed Chaouki, directeur de la recherche à Energy Intelligence, a attribué la baisse des exportations algériennes de GNL en 2024, et plus particulièrement au second semestre, à la réduction des approvisionnements en provenance de la raffinerie d’Arzew en raison d’opérations de maintenance programmées, ainsi qu’à une augmentation de la demande intérieure pendant l’été, avec des températures élevées qui ont poussé la consommation d’électricité à des niveaux records.

La plateforme a souligné que le mois de septembre dernier avait enregistré le niveau mensuel le plus élevé des exportations algériennes de GNL en 2024, avec un volume de 1,15 million de tonnes, tandis que le mois de juillet avait enregistré le niveau le plus bas de l’année, avec une quantité de 0,710 million de tonnes.

En ce qui concerne les principaux pays importateurs de GNL algérien, les pays européens ont absorbé la majeure partie des cargaisons exportées l’année dernière, en tête desquels la Turquie et la France, selon le même rapport.

La Turquie s’est classée en tête de la liste des plus grands importateurs de GNL algérien en 2024, avec un volume de 4,05 millions de tonnes, suivie de la France avec 3,26 millions de tonnes, puis de l’Espagne avec environ 1,66 million de tonnes.

L’Italie s’est classée quatrième avec un volume d’importations de gaz algérien de 1,39 million de tonnes l’année dernière, tandis que le Royaume-Uni s’est classé cinquième client du GNL algérien avec un volume de 0,39 million de tonnes. Sonatrach a également exporté environ 0,86 million de tonnes de GNL en 2024 vers d’autres pays.