La Tunisie toujours prisée : plus de 3,5 millions d’Algériens ont franchi la frontière en 2024

La Tunisie s’est imposée comme l’une des destinations préférées des Algériens, séduisant chaque année un nombre croissant de voyageurs. Cette attractivité est confirmée en 2024 avec une hausse de 15.6% de touristes algériens, selon les chiffres officiels.

En effet, selon le représentant de l’Office national du tourisme tunisien en Algérie, en l’occurrence Foued Eloued, le nombre d’Algériens ayant visité la Tunisie en 2024 a augmenté de 15.6 % par rapport aux chiffres de l’année 2023.

À LIRE AUSSI : Voyager en Algérie sans visa : nouvelles facilités pour les binationaux

La Tunisie séduit toujours : voici le nombre de touristes algériens qui ont visité la Tunisie en 2024

Selon un nouveau communiqué transmis à notre rédaction, Fouad Eloued, explique que la Tunisie garde toujours sa place parmi les destinations préférées des ressortissants algériens. Les chiffres enregistrés tout au long de l’année 2024 en témoignent.

Durant l’année écoulée, les Algériens ont été nombreux à choisir ce pays du Maghreb. En effet, ils ont été au nombre de 3 511 469 voyageurs, soit une hausse de 15.6 % par rapport à 2023, où ce chiffre s’élevait à 3 038 361.

Au total, le pays voisin a dépassé de 250 000 visiteurs internationaux le seuil des 10 millions de touristes en 2024, bien au-delà des indicateurs de 2019, année de référence en affluence de ce secteur. Les atouts touristiques de la Tunisie lui ont permis de se faire une place parmi les 25 meilleures destinations mondiales à visiter en 2025, selon National Geographic.

Voici pourquoi les Algériens préfèrent voyager en Tunisie ?

La Tunisie s’est imposée parmi les 25 destinations à ne pas manquer en 2025. Cette distinction place le pays du Maghreb sous les feux des projecteurs, et confirme son attrait grandissant. Cette année, la Tunisie entend capitaliser cette notoriété pour séduire un public encore plus large.

Ces résultats remarquables et l’afflux de touristes algériens en Tunisie s’expliquent par les liens étroits qui unissent les deux pays. La Tunisie et l’Algérie partagent une histoire commune, une langue, une culture et des traditions ancestrales, créant ainsi un sentiment de familiarité qui attire les touristes algériens. Par ailleurs, la proximité géographique et l’excellent rapport qualité-prix viennent compléter ce tableau attractif.

Dans son communiqué, Fouad Eloued assure que « le Ministre du Tourisme et de l’artisanat et l’Office national du tourisme tunisien ne ménagent aucun effort pour offrir les meilleures conditions de séjour pour les ressortissants algériens qui bénéficient d’un intérêt particulier du gouvernement tunisien considéré plutôt en tant que frère que voyageur sous le slogan ‘un seul peuple dans deux pays frères’. ».

L’essentiel de l’article :

La Tunisie confirme son statut de destination phare pour les Algériens avec une hausse de 15.6 % du nombre de visiteurs ayant choisi ce pays ;

Cette hausse s’explique par les liens étroits entre les deux pays, la compétitivité des prix et la qualité des services offerts.

À LIRE AUSSI : Succès du tourisme saharien : voici le nombre de touristes étrangers ayant visité le sud