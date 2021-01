« La Tunisie refoule les Algériens », selon Belmedah

Selon le député chargé de la communauté algérienne établie à l’étranger, Noureddine Belmedah, la Tunisie refuse l’accès des Algériens à son territoire. Une accusation à laquelle le député de l’émigration avait rajouté plusieurs exemples d’algériens refoulés aux frontières tunisiennes.

En effet, c’est sur son compte Facebook, que le député chargé de l’émigration, Nouredine Belmedah, avait publié dans la soirée d’hier mercredi, plusieurs informations qui font état du refus de l’état Tunisien de l’entrée des Algériens sur son territoire.

La Tunisie refuse l’entrée des Algériens

La publication du député est marquée par une entrée claire et simple, mais qui ressemble beaucoup à une accusation. « La Tunisie refuse l’entrée des Algériens sur son sol », a déclaré le député en début de sa publication, cette dernière fut par suite étayée par plusieurs exemples de ressortissants Algériens qui ont été refoulés par les représentants de l’état tunisien.

Noureddine Belmedah a également exprimé son indignation en rapportant que des Algériens souffrent de « comportements méprisants de la police des frontières tunisiennes » car selon le député plusieurs Algériens ont subi ce qu’il l’a qualifié de « mépris« , suite à leur arrivée au niveau de l’entrée du sol tunisien, mais aussi dans certains aéroports internationaux, ou « des compagnies aériennes ont empêché des Algériens d’embarquer du pays de leur résidence vers la Tunisie ».

« Il ne faut pas aller en Tunisie »

Le député avait également donné l’exemple d’un ressortissant algérien qui réside en Pologne, ce dernier aurait été refoulé « Alors qu’il était en possession de tous les documents qui attestent de sa réservation dans un hôtel pour passer des vacances en Tunisie, il a été expulsé à bord du même bateau qu’il avait emprunté depuis Gênes en Italie, après son refus de donner un pot-de-vin à un policier tunisien ».

« Deux autres algérien, selon le député, l’un détenteur d’un passeport américain et l’autre d’un passeport britannique, ont été refoulés depuis l’aéroport de Carthage dans les vols qui ont suivis le leur, et cela sans donner d’explication ». Suite à cet exemple, le député avait conseillé les Algériens de ne pas se rendre en Tunisie jusqu’à l’ouverture des frontières, et cela « afin de ne pas être victimes d’expulsion ou d’interdiction d’embarquer ».