La Tunisie rappelle les conditions d’entrée aux Algériens

Apres la réouverture des frontières entre les deux pays, la Tunisie rappelle aux touristes algériens les conditions sanitaires d’entrer sur son territoire.

En effet, la Tunisie a exigé aux touristes algériens de plus de 18 ans de présenter un certificat de vaccination prouvant l’achèvement du schéma vaccinal complet.

D’un autre côté, les voyageurs de plus de 18 ans et non vaccinés ou présentant un schéma vaccinal incomplet, doivent impérativement avoir un résultat de Test PCR négatif réalisé moins de 48 heures ou un résultat négatif du test Antigénique réalisé moins de 24 heures. Sinon les visiteurs âgés de moins de 18 ans sont exemptés de l’obligation de test ou de vaccination.

Tunisie été 2022 : Quels sont les prix des hôtels en dinar algérien ?

La Tunisie est parmi les meilleures destinations touristiques d’Afrique. Afin de satisfaire ses visiteurs qui affluent en masse de tout part chaque saison, principalement d’Europe de l’Est et d’Afrique du Nord ; Les Russes, les Algériens et les Libyens représentant plus de la moitié des touristes. De nombreuses infrastructures d’accueil sont implantées sur tout le territoire du pays.

En général, le prix des hôtels tunisiens varie de ville en ville, mais aussi selon la période à laquelle vous souhaitez réserver. Pour un hôtel trois étoiles, le prix en moyenne commence à 4000 DA la nuitée, pour les 4 étoiles, la nuitée est à partir de 7000 DA et pour les hôtels 5 étoiles, les prix démarrent à 10 000 DA.