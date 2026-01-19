La Tunisie investit 35 millions € dans un grand projet touristique à la frontière avec l’Algérie

La ville de Tabarka, joyau du nord-ouest de la Tunisie, s’apprête à vivre une transformation majeure. Dans la zone frontalière avec l’Algérie, un projet touristique d’envergure vient de recevoir le feu vert des autorités tunisiennes, marquant le début d’une nouvelle dynamique de développement régional. L’investissement est estimé à 118,2 millions de dinars tunisiens (plus de 35,3 millions d’euros). Et vise à renforcer les capacités d’hébergement de la ville et à attirer davantage de visiteurs.

Ce projet, renouvelé et étendu selon la décision de la Commission des licences et des autorisations, s’inscrit dans une stratégie claire. Consistant à exploiter le potentiel touristique des zones frontalières tout en stimulant l’économie locale. La Tunisia Investment Authority (TIA) souligne que ce type d’investissement contribue à « renforcer l’attractivité touristique. Ainsi qu’à soutenir la dynamique de développement régional » à Tabarka, positionnée comme un territoire stratégique.

Tunisie : un investissement d’envergure pour Tabarka et la région frontalière

Située à quelques kilomètres de la frontière algérienne, Tabarka bénéficie d’une situation géographique favorable pour devenir un moteur économique et touristique. Selon la TIA, l’extension du projet permettra de :

Augmenter la capacité d’accueil hôtelière de la ville.

Stimuler l’activité économique locale et créer de nouvelles opportunités d’emploi.

Valoriser le patrimoine naturel et culturel de la région.

Le calendrier de ce projet n’est pas anodin. La Commission a tenu sa première réunion de l’année 2026, dès le début janvier, pour traiter les dossiers prioritaires.

La frontière avec l’Algérie, un levier pour le développement régional

Au-delà de l’aspect touristique, le projet met en lumière le rôle stratégique des zones frontalières. La TIA insiste sur leur importance comme « leviers essentiels pour le développement équilibré et la création de richesses à l’échelle nationale ». Lors de la réunion de validation, la Commission a également examiné neuf demandes de changement de vocation des terres agricoles. Démontrant sa volonté de faciliter l’investissement et d’encourager des projets à forte valeur ajoutée.

Cette approche illustre la stratégie tunisienne de promouvoir un développement régional harmonieux. En exploitant les atouts naturels et géographiques tout en simplifiant les procédures administratives pour les investisseurs.

En donnant son accord à ce projet, la Tunisie parie sur un renforcement de la position de Tabarka comme destination touristique de premier plan. Ainsi, avec des infrastructures modernisées et une capacité d’accueil élargie, la ville pourrait attirer un flux croissant de visiteurs, algériens et internationaux. Tout en consolidant son rôle économique dans le nord-ouest du pays.