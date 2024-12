La Tunisie à portée de main : Nouvelair met en promotion ses vols depuis Alger et Oran

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et les ressortissants algériens sont de plus en plus nombreux à choisir la Tunisie comme destination de vacances. Pour répondre à cette demande croissante, Nouvelair vient de lancer une série de promotions alléchantes sur ses vols à destination de l’Algérie.

Ces offres exceptionnelles lancées par la deuxième compagnie aérienne tunisienne permettront aux voyageurs de profiter de tarifs réduits et de découvrir la richesse culturelle et touristique de ce pays voisin, dans de meilleures conditions.

Alger accessible à prix réduit depuis la Tunisie : voici ce que propose Nouvelair pour les fêtes de fin d’année

Profitant de cette occasion, la compagnie aérienne vient de dévoiler deux nouvelles offres sur ses vols à destination de l’Algérie. Pour rappel, Nouvelair partage la desserte de ce créneau avec Air Algérie et Tunisair, toutes les trois assurent la desserte de l’Algérie au départ de l’aéroport de Carthage à Tunis.

La compagnie invite ses clients à explorer la capitale Alger et son mélange unique de modernité et d’histoire, tout en profitant de sa promotion. En effet, sur son site de réservation, les vols Tunis – Alger sont proposés au prix de 390 dinars tunisiens, soit 16 500 dinars algériens. « Nouvelair vous invite à flâner dans ses ruelles pittoresques, à visiter ses musées riches en culture et à ressentir l’effervescence de ses places animées« , lit-on dans le communiqué en question.

Pour rappel, ce transporteur aérien dessert Alger depuis Tunis au rythme d’un vol par jour pour répondre à la forte demande sur ses billets de voyage.

Les vols Tunis – Alger en promotion chez Nouvelair

Mais ce n’est pas tout. La compagnie aérienne tunisienne offre à ses voyageurs la possibilité de découvrir l’ouest algérien tout en profitant de son offre à bas prix. En plus de la ville d’Alger, elle propose ses billets de voyage entre Tunis et Oran au prix de 430 dinars tunisiens, soit 20 500 dinars algériens.

Il est important de rappeler que ces prix s’appliquent sur les voyages en aller-retour, dans le cadre du tarif Light. Nouvelair indique, dans son communiqué, que cette offre est valable pour toutes les réservations effectuées entre le 5 décembre 2024 et le 16 janvier 2025.

De plus, la promotion de Nouvelair s’étale sur une période de voyage allant du 19 décembre au 31 mars 2025, de quoi permettre à ses voyageurs d’avoir suffisamment de temps pour bien planifier leurs vacances. Les réservations sont ouvertes sur son site official, via son application mobile ou en contactant son service client : +216 36 020 920/ +33 1 87 64 10 00 / +44 20 45 78 12 11.

Pour rappel, la compagnie assure la desserte de l’aéroport d’Oran au départ de celui de Carthage à Tunis à raison de deux vols par semaine.

