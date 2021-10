La triste histoire d’un harraga algérien retrouvait mort au Paraguay

L’affaire du jeune algérien Hamza Zougar, retrouvait mort à l’intérieur d’un conteneur de navire, au Paraguay, refait surface après plus d’un an. En effet, la dépouille du défunt Hamza Zougar a été transféré hier le mercredi 27 octobre vers l’Algérie, rapporte le média arabophone El Hayat Tv.

L’histoire remonte au 25 octobre 2020 ou un jeune algérien a été retrouvé mort à l’intérieur du conteneur d’un navire en provenance de Serbie. Il s’agissait d’une cargaison d’engrais achetée par une entreprise du secteur agricole, dans laquelle se trouvait sept personnes dont le jeune algérien Hamza en compagnie de trois Marocains et deux Égyptiens.

Dans un premier temps, Hamza avait quitté clandestinement l’Algérie pour arriver en Turquie, et ce, avant d’embarquer en Serbie en tant que « Harraga » désespéré. Une fois en Serbie, le jeune algérien s’est caché dans un conteneur de navire dont la destination n’était malheureusement pas européennes comme Hamza ainsi que les six autres harraga le souhaitaient.

« Retrouvé mort en état de décomposition avancée » (la police paraguayenne)

En effet, la cargaison d’engrais qui abritaient les sept harragas avait pour destination le Paraguay, plus précisément la capitale Asuncion. Les autorités de ce pays avaient malheureusement trouvé les corps des sept harragas sans vie. Pire encore, les cadavres étaient dans un état de décomposition avancée.

Les autorités algériennes notamment le ministère des Affaires étrangères furent immédiatement informé et ont par la suite contacté la famille du jeune défunt Hamza Zougar. Un an plus tard, soir le 27 octobre, la dépouille de Hamza vient d’être transféré du Praguay vers l’Algérie.

La victime a été inhumée hier dans sa ville natale, dans la wilaya d’Aïn Defla. Dans une déclaration à la presse, le père de Hamza a adressé un message à l’État. » Prenez soin de la jeunesse algérienne », a-t-il tristement dit.