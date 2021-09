La triste fin d’un enfant porté disparu à Béchar

Depuis jeudi dernier, l’inquiétude s’est installée à la région Béchar-Djedid, au sud de la wilaya de Béchar, et ce, suite à la disparition soudaine et mystérieuse d’un enfant de ladite région, a-t-on appris de sources médiatiques.

Il s’agit en effet, selon les mêmes sources, d’un enfant âgé de quatre ans, dénommé Houachi Ahmed. Ce dernier a disparu le jeudi 16 septembre 2021 de son domicile familial à Béchar-Djedid.

Ses parents, sa famille et son entourage ont affirmé que depuis la date précitée, l’enfant n’a donné aucun signe de vie et n’a laissé aucune trace, ont indiqué les sources.

Les services de sécurité procèdent à des recherches intensifiées

Aussitôt alertés par la disparition soudaine du petit Ahmed, les services sécuritaires territorialement compétents ont tout de suite procédé à des recherches et des investigations intensifiées, dans l’espoir de le retrouver sain et sauf.

» Suite à un appel des services de sécurité faisant état de la disparition de l’enfant, nous avons dépêché une équipe de recherche et de secours pour entamer des opérations de recherche et de ratissage de toute la zone de l’oued et du canal des eaux usées située près de l’habitat familial de cet enfant disparu au quartier de Béchar-Djedid au sud de la commune de Béchar, et ce, pour le retrouver, « , a fait savoir à l’APS, le sous-lieutenant Baâli Abou Bakr Sedik.

Signalant la situation d’urgence de la disparition inexpliquée d’Ahmed aux autorités compétentes, les parents, la famille et les proches du petit enfant ont participé aux recherches, tout en espérant trouver Ahmed Houachi en vie, ont ajouté les mêmes sources.

L’enfant est retrouvé mort

Après cinq jours de recherches intensifiées, le petit Ahmed est retrouvé, aujourd’hui, mort dans la zone de l’oued et du canal des eaux usées, située à proximité de son domicile familial. Les mêmes sources ont révélé qu’une partie de son corps a été retrouvée dans les lieux, il s’agit probablement de la tête.

Il est utile de rappeler que le petit enfant a été disparu le 16 septembre de l’année en cours dans des circonstances mystérieuses, et n’a donné depuis cette date aucune nouvelle.