La Tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola fait escale en Algérie

Le Trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA™ signe son grand retour en Algérie après douze années d’attente. Arrivée à Alger le 8 février, la Tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola offre aux fans algériens une occasion rare, celle d’approcher de près la récompense la plus convoitée du football mondial, à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 26™.

Cette étape algérienne ravive des souvenirs forts pour les supporters et replace le pays au cœur d’un événement planétaire qui célèbre la passion universelle du football.

Coca-Cola rapproche les fans de l’émotion du football mondial

« Nous sommes ravis de rapprocher les fans au cœur de l’action grâce à la Tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola », a déclaré Mickael Vinet, Vice-Président Global Assets, Influenceurs et Partenariats de The Coca-Cola Company.

Selon lui, cette tournée permet de ressentir de près l’émotion et la passion qui entourent chaque match. Coca-Cola invite ainsi les supporters à Feel it All, en donnant le coup d’envoi de cette célébration par l’arrivée du Trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA™ en Algérie.

Coupe du Monde de la FIFA 26™ : une édition historique à l’horizon

La Coupe du Monde de la FIFA 26™ s’annonce comme la plus ambitieuse jamais organisée. Accueillie par trois pays hôtes, à savoir les États-Unis, le Mexique et le Canada, elle réunira davantage d’équipes, plus de matchs et une intensité inédite de célébrations.

Dans ce contexte, la Tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola parcourra plus de 30 associations membres de la FIFA, avec plus de 75 étapes sur plus de 150 jours, offrant à des millions de fans la possibilité de voir le trophée de leurs propres yeux.

Un symbole mondial du sport célébré par la FIFA

Pour Romy Gai, Directeur Commercial de la FIFA, le Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ incarne l’un des symboles sportifs les plus puissants au monde, au même titre que Coca-Cola figure parmi les marques les plus emblématiques à l’échelle internationale.

Il souligne la fierté de la FIFA de faire voyager le Trophée original à travers le monde à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 26™.

L’Algérie, destination clé de la tournée mondiale

Dans le cadre de l’édition 2026, la Tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola marque son retour en Algérie, célébrant la ferveur footballistique et la fierté nationale du pays.

L’Algérie figure parmi les cinq seules destinations africaines de la tournée. Cette visite représente la troisième étape algérienne depuis 2006, après les passages de 2010 et 2014.

La tournée adopte cette année une approche résolument locale, inspirée des sites culturels emblématiques du pays, avec des moments photo organisés notamment au Jardin d’Essai et à l’Aurassi.

Un événement grand public à La Coupole

Pendant deux jours, un événement ouvert au public se tiendra à La Coupole, permettant à des milliers de passionnés de football de s’approcher du Trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA™ et de vivre une expérience immersive et mémorable.

Présent lors de cette étape, Jurgen Klinsmann, ancien attaquant allemand, champion du monde en 1990 et Légende de la FIFA, a salué l’importance de cette tournée.

Il a exprimé son honneur de participer à l’événement en Algérie, soulignant la capacité de la tournée à relier les générations autour d’un amour commun pour le football et à rapprocher les fans des plus grandes icônes du jeu.

Un partenariat historique entre Coca-Cola et la FIFA

Moataz Abdel Rahman, Directeur Régional à The Coca-Cola Company, a rappelé les plus de 30 ans de présence de Coca-Cola en Algérie et la fierté d’accueillir pour la troisième fois la Tournée du Trophée dans le pays.

Il a mis en avant la conviction du groupe selon laquelle le sport rassemble les peuples et génère un impact positif durable.

La tournée 2026 s’inscrit également dans une démarche de développement durable, avec des initiatives locales axées sur la collecte et le recyclage, ainsi que sur l’optimisation des modes de transport. Coca-Cola souhaite associer les fans à cette démarche responsable tout au long de l’événement.

Partenaire historique de la FIFA, Coca-Cola détient les droits exclusifs de la Tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola. Ce partenariat permet à des milliers de fans à travers le monde de découvrir le trophée avant la Coupe du Monde de la FIFA 26™.

The Coca-Cola Company collabore avec la FIFA depuis 1976 et agit en tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA™ depuis 1978.

