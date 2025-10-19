La terre a tremblé dans ces wilayas : 2 secousses successives enregistrées ce 19 octobre

Le nord de l’Algérie a connu, ce dimanche, une légère activité sismique sans gravité, selon les données publiées par le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG). Deux secousses distinctes ont été enregistrées à quelques heures d’intervalle, d’abord dans la wilaya de Médéa, puis à Batna, à l’est du pays.

D’après le communiqué du CRAAG, la deuxième secousse a été enregistrée à 16h08 avec une magnitude de 3,2 degrés sur l’échelle de Richter. L’épicentre a été localisé à environ 14 kilomètres au nord-est d’Ichemoul, dans la wilaya de Batna. Ce tremblement de terre, bien que modéré, a été ressenti par les habitants des zones avoisinantes, suscitant quelques inquiétudes, mais sans provoquer de dégâts matériels ou humains signalés jusqu’à présent.

Deuxième séisme enregistré par le CRAAG ce dimanche

Plus tôt dans la journée, une première secousse avait été observée dans la wilaya de Médéa, confirmant une légère reprise de l’activité sismique dans certaines régions du nord du pays. Les spécialistes du CRAAG rappellent que ces phénomènes sont courants en Algérie, notamment dans les zones proches des failles géologiques actives de la région tellienne, qui s’étend du littoral nord jusqu’à l’intérieur du pays.

Selon les experts, une magnitude de 3,2 reste faible et ne présente pas de danger majeur pour les infrastructures. Néanmoins, le CRAAG maintient sa surveillance afin de suivre toute évolution de l’activité sismique dans la région. Des analyses complémentaires permettront de mieux comprendre les causes et les caractéristiques de ces secousses rapprochées.

Légère activité sismique ressentie dans plusieurs régions du nord du pays

Ces derniers mois, plusieurs légères secousses ont été enregistrées dans différentes wilayas, dont Blida, Bouira et Béjaïa, rappelant la nécessité de renforcer les mesures de prévention et de sensibilisation en matière de risques sismiques.

En Algérie, les autorités locales et la Protection civile disposent d’un plan d’intervention spécifique en cas de tremblement de terre, permettant une réponse rapide en cas de situation d’urgence. Pour l’heure, la population est invitée à rester vigilante, tout en gardant son calme face à ces mouvements naturels de la croûte terrestre.