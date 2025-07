La terre a de nouveau bougé en Algérie : une secousse de 3.3 enregistrée ce 26 juillet

Un tremblement de terre d’une magnitude de 3,3 sur l’échelle de Richter a secoué la wilaya de Médéa ce samedi matin.

Selon un communiqué du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG), la secousse tellurique a été enregistrée précisément à 6h33 du matin.

L’épicentre du séisme a été localisé à 8 kilomètres au nord-est de Mihoub, une localité située dans la même wilaya. Pour l’heure, aucune information concernant d’éventuels dégâts ou blessés n’a été communiquée.

Ce n’est pas la première fois que cette région enregistre une activité sismique notable. En mars dernier, une violente secousse tellurique de magnitude 5,1 avait été enregistrée dans la même zone. Son épicentre avait été localisé à 9 kilomètres au nord-ouest de Mihoub, soit à quelques kilomètres seulement de celui enregistré ce samedi.

Ce tremblement de terre, bien plus puissant, avait été ressenti dans plusieurs wilayas, notamment à Alger, Bouira, Boumerdès et Tizi Ouzou, provoquant une vive inquiétude parmi la population, mais sans faire de victimes.

🟢 À LIRE AUSSI : Tremblement de terre en Algérie : après Guelma et Bouira, une autre wilaya secouée ce 23 juillet

Ces deux événements rapprochés rappellent que la région de Médéa, située dans une zone à activité sismique modérée, reste exposée à des mouvements tectoniques récurrents. Les autorités et les services de surveillance sismique continuent d’observer la situation de près.

Tremblement de terre en Algérie : Une activité sismique soutenue à l’échelle nationale

La wilaya de Médéa n’est pas la seule concernée par cette recrudescence de l’activité sismique. Depuis plusieurs semaines, plusieurs régions du pays ont été secouées par des séismes, illustrant une dynamique tectonique soutenue.

Le 23 juillet, une secousse de magnitude 3,0 a été enregistrée dans la wilaya de Batna, à 2 km au sud-est d’Ouled Aouf. Quelques jours auparavant, le 20 juillet, un séisme de magnitude 3,6 frappait Bouira, suivi par une autre secousse le 11 juillet à Guelma, de magnitude 3,4.

🟢 À LIRE AUSSI : Météo en Algérie : Alerte aux fortes pluies dans plusieurs wilayas

Le 5 juin dernier, un séisme de magnitude 4,0 avait déjà touché Médéa, à seulement 3 km au nord-ouest de Mihoub.

D’autres événements sismiques ont été relevés à Sétif, Chlef, Tizi Ouzou, Oran et M’Sila, durant le mois de juin et à la fin du mois de mai, avec des magnitudes variant entre 3,0 et 3,7, selon les relevés du CRAAG.

Bien que la plupart de ces séismes restent de faible à moyenne intensité, leur fréquence souligne l’importance d’une surveillance continue et d’un renforcement des dispositifs de prévention dans les régions les plus exposées.

Les autorités appellent les citoyens à rester vigilants et à se conformer aux consignes de sécurité en cas de nouvelle secousse.